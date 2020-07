Onde assistir e que horas vai passar a reprise Flamengo x Fluminense na final do Carioca 2020

Reveja o último jogo de Jorge Jesus no comando do Flamengo, que rendeu o título estadual para o Rubro-negro

Torcedores do poderão acompanhar a reprise do último jogo de Jorge Jesus no comando da equipe. A partida que rendeu o título do será reprisada pelo SBT neste domingo (19) para o Rio de Janeiro e Brasília. O Flamengo venceu o por 2 a 1 e assegurou o bicampeonato estadual. O jogo aconteceu na última quarta-feira (15), às 21h (de Brasília), no Maracanã.

Veja informações da partida!

QUANDO É A REPRISE DO FLA-FLU?

JOGO Flamengo 1 x 0 Fluminense DATA Domingo, 19 de julho de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 09h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

Assim como a transmissão ao vivo, a reprise será transmitida pelo SBT. Apenas Rio de Janeiro e Brasília foram confirmados para a reexibição do duelo. Outras praças poderão exibir o jogo de acordo com a demanda. Em , por exemplo, a série Chaves será exibida normalmente no mesmo horário da reprise.

Mandante do segundo jogo, o Flamengo negociou a transmissão da final com o canal SBT, na TV aberta, enquanto o Fluminense transmitiu o duelo de ida na FluTV, no Youtube. A narração ficou por conta de Téo José, cedido pela Fox Sports especialmente para esse duelo no SBT, com comentários de Carlos Alberto e Athirson - além de Zico e Rivellino nos intervalos, segundo informações de Flávio Ricco, jornalista do R7.

Sbt acertou com Carlos Alberto e Athirson, ex- e ex-Fla para comentar o jogo desta quarta-feira. Zico e Rivellino devem entrar no intervalo. — Flávio Ricco (@flavioricco) July 14, 2020

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Flamengo entrou em campo com a vantagem o empate após vencer o primeiro duelo por 2 a 1. Para o Fluminense, apenas a vitória interessava para conquistar o título carioca. No primeiro tempo, as duas equipes tiveram boas chances de abrir o placar, mas sem sucesso.

Em geral, o Flamengo teve mais ações no jogo todo, enquanto o Fluminense tentava reagir, lutando contra o cansaço e o cronômetro. Já no fim do segundo tempo, Vitinho roubou a bola a saída de jogo do Flu, conduziu até a entrada da área e arriscou de perna esquerda. A bola desviou no meio do caminho e encobriu Muriel. Foi o gol do título rubro-negro.

Bora rever o gol do título marcado por Vitinho pelo ângulo do estagiário? É pra comemorar! 🏆 #CRF pic.twitter.com/q9gki11Pi9 — Flamengo (@Flamengo) July 16, 2020

Escalação do Flamengo: Diego Alves; Rafinha (Gustavo Henrique), Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Filipe Luís (Renê); Arão, Gérson (Diego), Ribeiro, Arrascaeta (Michael), Bruno Henrique; Pedro (Vitinho).

Escalação do Fluminense: Muriel; Gilberto (Michel Araújo), Matheus Ferraz, Nino, Egídio; Hudson, Dodi (Felippe Cardoso), Yago Felipe (Caio Paulista), Nenê, Evanílson (Ganso); Marcos Paulo (Fernando Pacheco).