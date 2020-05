Onde assistir e que horas vai passar a reprise do 7 a 1 entre Alemanha e Brasil na Copa de 2014?

Sem futebol ao vivo, SporTV confirma retransmissão do jogo fatídico da seleção brasileira, que teve como palco o Mineirão

Ainda sem futebol ao vivo no devido à da pandemia do novo coronavírus, a TV Globo segue com uma programação especial de reprises de jogos históricos. No próximo domingo, dia 31 de maio, o torcedor vai poder reviver a eliminação fatídica na de 2014, quando a goleou a seleção por 7 a 1, no Mineirão.

Veja informações da transmissão!

QUANDO É?

JOGO Brasil 1 x 7 Alemanha DATA DO JOGO 8 de julho de 2014 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, BRA DATA DA REPRISE 31 de maio de 2020 HORÁRIO DA REPRISE 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá transmissão do SporTV, na TV fechada.

COMO FOI A SEMIFINAL DA COPA DO MUNDO DE 2014?

O torcedor brasileiro poderá relembrar a constrangedora derrota para a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo de 2014. Na ocasião, a seleção comandada por Felipão foi eliminada após ser goleada por 7 a 1.

OS 11 TITULARES

Enquanto os alemães foram organizados e compactos, o Brasil ficou completamente desprotegido no meio-campo e perdido com a superioridade do adversário. Além do mais, não contou com Neymar, que sofreu uma lesão nas costas nas quartas de final, diante da .

Escalação do Brasil: Julio César; Maicon, David Luiz, Dante e Marcelo; Luiz Gustavo, Fernandinho (Paulinho), Bernard, Oscar e Hulk (Ramires); Fred (Willian). Técnico: Felipão.

Escalação do Alemanha: Neuer; Lahm, Boateng, Hummels (Mertesacker) e Höwedes; Schweinsteiger, Khedira (Draxler), Kroos, Özil e Müller; Klose (Schürrle). Técnico: Joachim Löw.

A CAMPANHA DO BRASIL

Fase JOGO Primeira fase - rodada 1 Brasil 3 x 1 Primeira fase - rodada 2 Brasil 0 x 0 Primeira fase - rodada 3 1 x 4 Brasil Oitavas de final Brasil 1 (3) x (2) 1 Quartas de final Brasil 2 x 1 Colômbia Semifinal Brasil 1 x 7 Alemanha

A CAMPANHA DA ALEMANHA