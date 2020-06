Onde assistir e que horas vai passar a reprise de Corinthians x São Paulo pelo Campeonato Brasileiro de 1999?

A TV Bandeirantes já confirmou a reprise da partida em que o Timão se classificou para a final do Brasileirão

No próximo domingo (31), às 14h (de Brasília), a Fiel terá motivo para comemorar. A TV Bandeirantes anunciou a reprise do primeiro jogo das semi finais do Brasileiro de 1999, quando o venceu o por 3 a 2, no jogo de ida, dentro do Morumbi. Na partida de volta, o bateu novamente o rival e se classificou para a finalíssima da competição.

Diante do , nas partidas decisivas, se impôs e saiu campeão do Brasileirão 1999.

Veja informações da transmissão!

QUANDO É?

JOGO São Paulo 2 x 3 Corinthians DATA DO JOGO 28 de novembro de 1999 DATA DA REPRISE Domingo, 7 de junho de 2020 LOCAL Morumbi - São Paulo, BRA HORÁRIO 14h (de Brasília)

Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Bandeirantes, na TV aberta.

COMO FORAM AS SEMIFINAIS DO BRASILEIRÃO DE 1999?

No primeiro jogo, com mando do São Paulo, o Corinthians venceu por 3 a 2. Na segunda partida, repetiu a dose, bateu o rival por 2 a 1 e se classificou para a final do Brasileirão de 1999.

OS 11 TITULARES

Escalação do São Paulo: Rogério Ceni; Wilson, Nem (Carlos Miguel) e Paulão; Jorginho, Edmílson, Fabiano (Jacques), Raí e Fábio Aurélio; Françae Marcelinho Paraíba. Técnico: Paulo César Carpegiani.

Escalação do Corinthians: Dida (Maurício); Índio, Nenê, Márcio Costa e Kléber; Rincón, Vampeta, Ricardinho (Edu) e Marcelinho; Edílson e Luizão (Dinei). Técnico: Oswaldo de Oliveira