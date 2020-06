Onde assistir e que horas vai passar a reprise de Internacional x Barcelona pelo Mundial de 2006?

Sem futebol, Globo confirma retransmissão do jogo em que o time gaúcho conquistou o Mundo após vencer o Barça

Ainda sem futebol ao vivo no devido à da pandemia do novo coronavírus, a TV Globo segue com uma programação especial de reprises de jogos históricos. No próximo domingo (7), o torcedor do Internacional vai poder reviver as emoções da conquista do Mundial de 2006.

Após ter eliminado o Al-Ahly por 2 a 1 na semifinal, os Colorados tiveram pela frente o de Ronaldinho Gaúcho na final e venceram por 1 a 0, com gol de Adriano Gabiru.

Veja informações da transmissão!

QUANDO É?

JOGO 1 x 0 Barcelona DATA DO JOGO 17 de dezembro de 2006 DATA DA REPRISE Domingo, 7 de junho de 2020 LOCAL International Stadium (Yokohama) - HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo da RBS (Rio Grande do Sul), na TV aberta.

COMO FOI A FINAL DO MUNDIAL DE CLUBES DE 2006?

Os gaúchos chegaram desacreditados para a decisão após passarem sufoco para eliminar o Al-Ahly por 2 a 1, enquanto os catalães golearam por 4 a 0 o América do na semifinal.

No entanto, com muita superação, o Internacional fez história ao vencer o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho e Xavi na final do Mundial de 2006, com gol de Adriano já nos minutos finais da partida.

OS 11 TITULARES

Escalação do Internacional: Clemer; Ceará, Índio, Fabiano Eller e Rubens Cardoso; Edinho, Wellington Monteiro, Alex (Vargas) e Fernandão (Adriano); Alexandre Pato (Luiz Adriano) e Iarley.

Escalação do Barcelona: Valdés; Zambrotta (Belletti), Puyol, Rafa Márquez e Van Bronckhorst; Thiago Motta (Xavi), Iniesta, Deco e Giuly; Ronaldinho Gaúcho e Gudjohnsen (Ezquerro).