Onde assistir e que horas vai passar a reprise de Uruguai x Brasil na Copa do Mundo de 1970?

Canal tem preenchido parte de sua programação com a campanha da seleção naquele Mundial

A paralisação das principais competições do futebol em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, fez com que várias emissoras readequassem sua programação de futebol com uma série de partidas históricas: o SporTV é uma delas, e vem apostando nas reprises de jogos da - desta vez, com o Mundial de 1970, no .

A campanha da seleção brasileira, que culminou com a conquista do tricampeonato, é o destaque dessa semana: neste sábado (18) o jogo transmitido será a vitória do sobre o por 3 a 1, na semifinal. O duelo poderá ser assistido a partir das 17h30 (de Brasília).

Veja informações da transmissão!

QUANDO É?

JOGO Brasil 3 x 1 Uruguai DATA DO JOGO 17 de junho de 1970 DATA DA REPRISE Sábado, 18 de abril de 2020 LOCAL Estádio Jalisco - Guadalajara, MEX HORÁRIO 17h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá a retransmissão no SporTV, com narração de Luiz Carlos Jr., e comentários de Lédio Carmona, Junior e Paulo César Vasconcellos

COMO FOI O JOGO BRASIL X URUGUAI EM 1970?



Foto: Getty Images

Vinte anos depois de decidirem o Mundial no Maracanã, os dois arquirrivais sul-americanos voltaram a se encontrar em um duelo de vida ou morte.

Desta vez, felizmente, deu Brasil de virada. Cubilla abriu o placar para os uruguaios, mas Clodoaldo, Jairzinho e Rivelino colocaram a equipe verde e amarela na grande final.

OS 11 TITULARES

Escalação do Brasil: Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo, Clodoaldo, Gérson, Tostão, Rivelino, Jairzinho e Pelé. Treinador: Zagallo

Escalação do Uruguai: Mazurkiewicz, Ubiña, Ancheta, Matosas e Mujica, Montero Castillo, Cortés ,Maneiro (Espárrago); Cubilla, Fontes e Morales. Treinador: Juan Hohberg

A CAMPANHA DO BRASIL

RODADA JOGO GOLS Primeira fase de grupos Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia Rivelino, Pelé, Jairzinho Primeira fase de grupos Brasil 1 x 0 Jairzinho Primeira fase de grupos Brasil 3 x 2 Romênia Pelé (2), Jairzinho Quartas de final Brasil 4 x 2 Zico, Serginho, Júnior Semifinal Uruguai 1 x 3 Brasil Rivelino, Jairzinho, Pelé Final Brasil 4 x 1 Pelé, Gerson, Jairzinho, Carlos Alberto

A CAMPANHA DO URUGUAI