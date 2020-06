Onde assistir e que horas vai passar a reprise de Santos x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro de 1995?

Sem futebol, Globo confirma retransmissão do jogo em que o o time carioca conquistou o bicampeonato

Ainda sem futebol ao vivo no devido à da pandemia do novo coronavírus, a TV Globo segue com uma programação especial de reprises de jogos históricos. No próximo domingo (7), o torcedor do Botafogo vai poder reviver as emoções da conquista do Campeonato Brasileiro de 1995, às 16h (de Brasília).

Veja informações da transmissão!

QUANDO É?

JOGO 1 x 1 DATA DO JOGO 17 de dezembro de 1995 DATA DA REPRISE Domingo, 7 de junho de 2020 LOCAL Pacaembu - , BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo (RJ), na TV aberta,

COMO FOI A FINAL DO BRASILEIRÃO DE 1995?

Santos e Botafogo empataram por 1 a 1, no Pacaembu, na final do Campeonato Brasileiro de 1995. Na partida de volta, a equipe carioca conquistou o título com gol de Túlio Maravilha. Marcelo Passos marcou para o .

OS 11 TITULARES

Escalação do Botafogo: Wágner; Wilson Goiano, Wilson Gottardo, Gonçalves e André Silva (Moisés); Leandro, Jamir, Beto e Sérgio Manoel; Donizete Pantera e Túlio. Técnico: Paulo Autuori.

Escalação do Santos: Edinho; Marquinhos Capixaba, Ronaldo, Narciso e Marcos Adriano; Carlinhos, Marcelo Passos e Robert (Macedo); Jamelli, Giovanni e Camanducaia. Técnico: Cabralzinho.