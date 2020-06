Onde assistir e que horas vai passar a reprise de Santos x Peñarol pela Copa Libertadores de 2011?

Sem futebol, Globo confirma retransmissão do jogo em que o o time paulista conquistou a América com Neymar e Ganso

Ainda sem futebol ao vivo no devido à da pandemia do novo coronavírus, a TV Globo segue com uma programação especial de reprises de jogos históricos. No próximo domingo (7), o torcedor do Santos vai poder reviver as emoções da conquista da Copa Libertadores de 2011, conquistada com Neymar e Ganso.

Após ter empatado o primeiro jogo sem gols no , o garantiu a vitória por 2 a 1, no Pacaembu, com gols de Neymar e Danilo. Durval descontou para os visitantes.

Veja informações da transmissão!

QUANDO É?

JOGO 2 x 1 DATA DO JOGO 22 de junho de 2011 DATA DA REPRISE Domingo, 7 de junho de 2020 LOCAL Pacaembu - , BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo (SP), na TV aberta,

COMO FOI A FINAL DA COPA LIBERTADORES DE 2011?

Quarenta e oito anos depois de conquistar o bicampeonato da América, o Santos venceu o Peñarol por 2 a 1, e chegou ao tricampeonato da de 2011. Após o empate sem gols fora de casa no jogo de ida, o Peixe sofreu, mas triunfou com gols de Neymar, no primeiro minuto após o intervalo, e Danilo, aos 23. Durval, contra, descontou para o Peñarol.

OS 11 TITULARES

Escalação do Santos: Rafael; Danilo, Edu Dracena, Durval, Leo (Alex Sandro, 67'); Adriano, Arouca, Elano, Paulo Henrique Ganso (Para, 86'); Neymar e Zé Eduardo. Técnico: Muricy Ramalho.

Escalação do Peñarol: Sebastián Sosa; Alejandro González (Emiliano Albín, 37' -Fabián Estoyanoff, 78'), Carlos Valdez, Guillermo Rodríguez, Darío Rodríguez; Matías Corujo, Luis Aguiar, Nicolás Freitas, Matías Mier (Jonathan Urretaviscaya, 62'); Alejandro Martinuccio e Juan Manuel Olivera. Técnico: Diego Aguirre.