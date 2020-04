Onde assistir e que horas vai passar a reprise de Brasil x Argentina na final da Confederações de 2005?

Título conquistado pela seleção brasileira será relembrado neste domingo (9), às 16h (de Brasília)

A paralisação das principais competições do futebol em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, fez com que várias emissoras readequassem sua programação de futebol com uma série de partidas históricas : a TV Globo é uma delas, e vem apostando nas reprises das conquistas da seleção brasileira - desta vez, com a final da de 2005, na .

A campanha da seleção brasileira, que culminou com a conquista, é o destaque dessa semana : neste domingo (19) o jogo transmitido será a vitória do sobre a por 4 a 1, na final. O duelo poderá ser assistido a partir das 16h (de Brasília).

Veja informações da transmissão!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Brasil 4 x 1 DATA DO JOGO 2 de junho de 1970 DATA DA REPRISE Domingo, 19 de abril de 2020 LOCAL Commerzbank-Arena - , ALE HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá a retransmissão na TV Globo, com narração de Galvão Bueno, apresentação de Villani e comentários de Roger Flores.

COMO FOI O JOGO BRASIL X ARGENTINA EM 2005?

Goleada e samba em Frankfurt. Assim podemos definir o dia 29 de junho de 2005. Com uma exibição de gala de Ronaldinho Gaúcho, o Brasil deu um show e venceu a Argentina na final da Copa das Confederações por 4 a 1.

Com um começo avassalador, a seleção envolveu o rival e, em apenas dois ataques, abriu vantagem de dois gols no placar já aos 14 minutos, com Adriano e Kaká, enquanto Ronaldinho Gaúcho e mais uma vez Adriano definiram a histórica vitória.

A superioridade brasileira era tão impressionante que até a torcida alemã no estádio engrossava o coro "Brasil, Brasil". No entanto, a seleção diminuiu o ritmo e, aos 20 minutos, Roque Júnior deixou espaço para Aimar descontar de cabeça.

Mais artigos abaixo

OS 11 TITULARES

Escalação do Brasil: Dida; Cicinho (Maicon, aos 86'), Lúcio, Roque Júnior e Gilberto; Émerson, Zé Roberto, Kaká (Renato, aos 86') e Ronaldinho Gaúcho; Robinho (Juninho Pernambucano, aos 90') e Adriano. Técnico: Carlos Alberto Gomes Parreira.

Escalação da Argentina: Lux; Coloccini, Placente, Heinze e Zanetti; Cambiasso (Aimar, aos 56'), Bernardi, Riquelme, Sorín; Delgado (Galletti, aos 81') e Figueroa (Tevez, aos 72'). Técnico: José Nestor Peckerman.

A CAMPANHA DO BRASIL

RODADA JOGO GOLS Primeira fase de grupos Brasil 3 x 0 Grécia Adriano, Robinho, Juninho Primeira fase de grupos 1 x 0 Brasil - Primeira fase de grupos 2 x 2 Brasil Robinho, Ronaldinho Gaúcho Semfinal Alemanha 2 x 3 Brasil Adriano, Robinho, Juninho Pernambucano Final Brasil 4 x 1 Argentina Adriano (2), Kaká, Ronaldinho Gaúcho

A CAMPANHA DA ARGENTINA