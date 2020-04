Onde assistir e que horas vai passar a reprise de Barcelona x Manchester City, pela Champions League 2016/17?

TNT tem preenchido parte de sua programação com jogos memoráveis da Liga dos Campeões

Com o futebol paralisado devido ao surto do coronavírrus, a TNT decidiu montar uma programação especial para a semana e anunciou a reprise do duelo entre e nesta terça-feira (21), às 16h (de Brasília).

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona 4 x 0 Manchester City DATA DO JOGO 19 de outubro de 2016 DATA DA REPRISE Terça-feira, 21 de abril de 2020 LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo no canal TNT, na TV fechada.

SOBRE O DUELO DA CHAMPIONS LEAGUE 2016/17



Foto: Getty Images

Na terça-feira (21), a partir das 16h (de Brasília), o torcedor poderá acompanhar a goleada aplicada pelo Barcelona sobre o Manchester City por 4 a 0 pela terceira rodada da fase de grupos da .

Com o resultado, o Barcelona seguiu na liderança do grupo C indo a nove pontos, e ficando cinco à frente do City, que tem quatro.

OS 11 TITULARES

Escalação do Barcelona: Ter Stegen; Mascherano, Piqué (Mathieu), Umtiti e Jordi Alba (Digne); Busquets, Rakitic e Iniesta (André Gomes); Messi, Suárez e Neymar. Técnico: Luis Enrique.

Escalação do Manchester City: Bravo; Zabaleta (Clichy), Stones, Otamendi e Kolarov; Fernandinho, Gündogan (Agüero) e David Silva; Sterling, De Bruyne e Nolito (Caballero). Técnico: Pep Guardiola.

A CAMPANHA DO BARCELONA

RODADA JOGO Primeira rodada Barcelona 7 x 0 Segunda rodada Borussia Monchengladbach 1 x 2 Barcelona Terceira rodada Barcelona 4 x 0 Manchester City Quarta rodada Manchester City 3 x 1 Barcelona Quinta rodada Celtic 0 x 2 Barcelona Sexta rodada Barcelona 4 x 0 Borussia Monchengladbach Oitavas de final (ida) 4 x 0 Barcelona Oitavas de final (volta) Barcelona 6 x 1 PSG Quartas de final (ida) 3 x 0 Barcelona Quartas de final (volta) Barcelona 0 x 0 Juventus

A CAMPANHA DO MANCHESTER CITY