Onde assistir e que horas vai passar a reprise de Atlético-MG x Cruzeiro pela Copa do Brasil de 2014?

Relembre a conquista inédita do Galo em 2014 neste domingo (31)

Ainda sem futebol ao vivo no devido à da pandemia do novo coronavírus, a TV Globo segue com uma programação especial de reprises de jogos históricos. No próximo domingo, dia 31 de maio, o torcedor vai poder reviver a conquista inédita do da de 2014, quando o venceu o no jogo de volta por 1 a 0, no Mineirão, após ter triunfado na ida por 2 a 0.

Veja informações da transmissão!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro 0 x 1 Atlético-MG DATA DO JOGO 26 de novembro de 2014 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, BRA DATA DA REPRISE Domingo, 31 de maio de 2020 HORÁRIO DA REPRISE 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão da TV Globo (Minas Gerais), na TV fechada.

COMO FOI A FINAL DA COPA DO BRASIL DE 2014?

Após vencer o primeiro jogo por 2 a 0, o Atlético-MG voltou a derrotar o Cruzeiro (1 a 0), e conquistou de forma inédita o título da Copa do Brasil.

Por ter participado da Libertadores, o Galo entrou na competição já na fase das oitavas de final, quando eliminou o com duas vitórias: 1 a 0 e 2 a 0. Nas quartas de final, o adversário foi o . Depois de perder na ida por 2 a 0 e sair atrás no jogo de volta, no Mineirão, o Atlético conseguiu uma grande virada ao vencer por 4 a 1.

Na semifinal, a equipe mineira perdeu para o na primeira partida por 2 a 0, e novamente goleou por 4 a 1 no Mineirão.

OS 11 TITULARES

Escalação do Cruzeiro: Fábio; Ceará (Júlio Baptista), Léo, Bruno Rodrigo e Egídio; Henrique (Willian Farias), Nilton, Ribeiro e Ricardo Goulart; Willian (Dagoberto) e Marcelo Moreno. Técnico: Marcelo Oliveira.

Escalação do Atlético-MG: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas ; Leandro Donizete, Rafael Carioca (Pierre), Dátolo e Luan (Maicosuel); Diego Tardelli (Eduardo) e Carlos. Técnico: Levir Culpi.

A CAMPANHA DO CRUZEIRO

Fase JOGO Oitavas de final (ida) Cruzeiro 5 x 0 Santa Rita Oitavas de final (volta) Santa Rita 1 x 2 Cruzeiro Quartas de final (ida) Cruzeiro 1 x 0 ABC Quartas de final (volta) ABC 3 x 2 Cruzeiro Semifinal (ida) Cruzeiro 1 x 0 Santos Semifinal (volta) Santos 3 x 3 Cruzeiro Final (ida) Atlético-MG 2 x 0 Cruzeiro Final (volta) Cruzeiro 0 x 1 Atlético-MG

A CAMPANHA DO ATLÉTICO-MG