Onde assistir e que horas vai passar a reprise Corinthians x Chelsea na final do Mundial de Clubes de 2012?

Sem futebol ao vivo, Globo confirma retransmissão do título mundial do Timão neste domingo (17)

A paralisação das principais competições do futebol em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, fez com que várias emissoras readequassem sua programação de futebol com uma série de partidas históricas : a TV Globo é uma delas, e vem apostando nas reprises de jogos - desta vez, a final do de 2012.

Na ocasião, o venceu o por 1 a 0, com gol de Paolo Guerrero.

Veja informações da transmissão!

QUANDO É?

JOGO Corinthians 1 x 0 Chelsea DATA DO JOGO 16 de dezembro de 2012 DATA DA REPRISE Domingo, 17 de maio de 2020 LOCAL Estádio de Yokohama - Yokohama, JAP HORÁRIO DA REPRISE 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá a retransmissão na TV Globo ( ), na TV aberta.

COMO FOI A FINAL DO MUNDIAL DE CLUBES DE 2012?



Foto: Getty Images

O sofreu, mas saiu vencedor do confronto contra os ingleses, que também vinham de seu primeiro título continental. Com gol isolado de Guerrero e milagres de Cássio, os brasileiros levaram a melhor e venceram o Mundial de Clubes, com direito a "invasão corintiana" em Tóquio.

OS 11 TITULARES

Escalação do Corinthians: Cássio; Alessandro, Chicão, Paulo André e Fábio ; Ralf e Paulinho; Jorge Henrique, Danilo e Emerson (Wallace); Guerrero (Martínez). Técnico: Tite

Escalação do Chelsea: Cech; Ivanovic (Azpilicueta), Cahill, David Luiz e Ashley Cole; Ramires e Lampard; Moses (Oscar), Juan Mata e Hazard (Marin); Fernando Torres. Técnico: Rafa Benítez

A CAMPANHA DO CORINTHIANS:

RODADA JOGO GOLS Semifinal Al-Ahly 0 x 1 Corinthians Paolo Guerrero Final Corinthians 1 x 0 Chelsea Paolo Guerrero

A CAMPANHA DO CHELSEA: