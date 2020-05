Onde assistir e que horas vai passar a reprise Atlético-MG x Olimpia na final da Copa Libertadores de 2013?

Sem futebol ao vivo, Globo confirma retransmissão do título do Galo neste domingo (17)

A paralisação das principais competições do futebol em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, fez com que várias emissoras readequassem sua programação de futebol com uma série de partidas históricas : a TV Globo é uma delas, e vem apostando nas reprises de jogos - desta vez, a final da de 2013.

Na ocasião, o Atlético_MG venceu o por 4 a 3 nos pênaltis, após vencer o jogo por 2 a 0 e devolver o placar do jogo da ida.

Veja informações da transmissão!

Mais artigos abaixo

Mais times

QUANDO É?

JOGO 2 (4) x (3) 0 Olimpia DATA Domingo, 17 de maio de 2020 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá a retransmissão na TV Globo (MG), na TV aberta.

COMO FOI A FINAL DA COPA LIBERTADORES DE 2013?



Foto: Getty Images

Cuca finalmente tirou a "zica" que marcava sua carreira: em seu terceiro ano no comando do , levou o time, que apresentava um grande futebol, ao título da Copa Libertadores da América.

OS 11 TITULARES

Escalação do Atlético-MG: Victor; Michel (Alecsandro, aos 72'), Leonardo Silva, Réver e Júnior César; Pierre (Rosinei, aos 46'), Josué e Ronaldinho Gaúcho; Bernard, Diego Tardelli (Guilherme, aos 80') e Jô. Técnico: Cuca

Escalação do Olimpia: Martín Silva; Mazacotte, Miranda, Manzur e Candia; Benítez, Pittoni, Aranda e Alejandro Silva (Giménez, aos 71'); Salgueiro (Báez, aos 83') e Bareiro (Ferreyra, aos '46). Técnico: Éver Hugo Almeida.

A CAMPANHA DO ATLÉTICO-MG

RODADA JOGO GOLS 1ª Atlético-MG 2 x 1 Réver e Jô; Aloísio 2ª de Sarandí 2 x 5 Atlético-MG Furch e Aguirre; Bernard (3), Diego Tardelli e Jô 3ª Atlético-MG 2 x 1 Jô e Ronaldinho; 4ª The Strongest 1 x 2 Atlético-MG Figueroa; Diego Tardelli e Méndez (contra) 5ª Atlético-MG 5 x 2 Arsenal de Sarandí Diego Tardelli, Ronaldinho (2), Luan e Alecsandro; Braghieri e Benedetto 6ª São Paulo 2 x 0 Atlético-MG Rogério Ceni e Ademílson; - Oitavas de final São Paulo 1 x 2 Atlético-MG Jadson; Ronaldinho e Diego Tardelli Oitavas de final Atlético-MG 4 x 1 São Paulo Jô (3) e Diego Tardelli; Luís Fabiano Quartas de final 2 x 2 Atlético-MG Riascos e Fidel Tenório; Diego Tardelli e Luan Quartas de final Atlético-MG 1 x 1 Tijuana Réver; Riascos Semifinal Newell's Old Boys 2 x 0 Atlético-MG Maxi Rodríguez e Scocco; - Semifinal Atlético-MG 2 (3) x (2) 0 Newell's Old Boys Bernard e Guilherme; - Final Olimpia 2 x 0 Atlético-MG Alejandro Silva e Pittoni; - Final Atlético-MG 2 (4) x (3) 0 Olimpia Jô e Leonardo Silva; -

A CAMPANHA DO OLIMPIA