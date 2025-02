Onde assistir a Damac x Al Hilal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Jorge Jesus no Campeonato Saudita 2024/25

Clubes fazem o fechamento da 19ª rodada da Saudi Pro League

Damac e Al Hilal entram em campo neste sábado (8), às 14h (horário de Brasília), em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida acontece no Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium e tem transmissão ao vivo na TV pela Band e BandSports, e no YouTube pelo Esporte na Band e Canal GOAT (confira a programação completa de futebol aqui).

Com duas vitórias, duas derrotas e um empate nas últimas cinco rodadas, o Damac tenta acabar com a oscilação para subir na tabela. 10º colocado com 22 pontos, o clube tem uma missão bastante indigesta ao receber o atual campeão.

O Al Hilal, por sua vez, segue brigando nas cabeças do campeonato. Embalado pela vitória na Champions League da Ásia sobre o Persepolis, o time de Jorge Jesus vai em busca de um novo triunfo para retornar à liderança da competição.

Prováveis escalações

Damac: Nita; Al-Khaibari, Chafai, Bedrane; Solan, Al-Subiani, Stanciu, Al-Obaid; Kamano, Diallo, Nkoudou. Técnico: Nuno Almeida

Al Hilal: Bono; João Cancelo, Koulibaly, Al-Tambakti, Al-Harbi; Rúben Neves, Milinkovic-Savic; Kaio César, Malcom, Salem Al-Dawsari; Marcos Leonardo. Técnico: Jorge Jesus

Desfalques

Damac

Lesionados, Abdulbasit Hawsawi, Sanousi Hawsawi, Tarek Hamed e Adam Maher estão fora de ação.

Al Hilal

No departamento médico, Renan Lodi, Yasser Al-Shahrani e Aleksandar Mitrovic permanecem indisponíveis.

Quando é?