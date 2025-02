Onde assistir a Damac x Al Ahli ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Roberto Firmino no Campeonato Saudita 2024/25

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (21), pela 21ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Damac recebe o Al Ahli na manhã desta sexta-feira (21), às 11h20 (de Brasília), no Abdulaziz Sports City, em Abha, pela 21ª rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Damac ocupa a 11ª posição do Campeonato Saudita, somando 24 pontos em 20 partidas. A equipe não vence há três rodadas, acumulando três empates consecutivos, incluindo o 0 a 0 contra o Al Akhdooud na última rodada. Para o próximo confronto, o técnico Nuno Almeida não poderá contar com Meshari Al-Nemer, suspenso após receber cartão vermelho. Além dele, Mohammed Alhurayji e Ramzi Solan seguem fora por lesão, desfalcando ainda mais o elenco.

Já o Al Ahli está na quinta colocação, com 38 pontos em 20 jogos, praticamente sem chances de título, já que a diferença para o líder Al Ittihad é de 14 pontos. A equipe chega para o duelo após perder por 3 a 2 para o Al Nassr no campeonato nacional, mas venceu o Al Gharafa por 4 a 2 na Champions League Asiática. Para o confronto contra o Damac, o time terá duas ausências: o atacante Roberto Firmino, que foi retirado da lista de inscritos do torneio, e o lateral direito Bassam Al-Hurayji, lesionado.

Prováveis escalações

Damac: Nita; Alkhaibari, Chafai, Bedrane; Tarek, Faisal Al Subian, Stanciu, Anazi; Kamano, N'Koudou e Faltah. Técnico: Nuno Almeida.

Al Ahli: Mendy; Majrashi, Demiral, Ibañez, Al Ammar; Kessié, Aljohani, Veiga; Mahrez, Galeno e Toney. Técnico: Matthias Jaissle.

Desfalques

Damac

Meshari Al-Nemer, Mohammed Alhurayji e Ramzi Solan estão fora.

Al Ahli

Bassam Al-Hurayji e Roberto Firmino são desfalques.

Quando é?