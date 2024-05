Onde assistir a Corinthians x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (4), pela quinta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Querendo manter o bom momento, o Corinthians recebe o Fortaleza na noite deste sábado (4), a partir das 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após vencer o jogo passado no campeonato, o Corinthians também ganhou no meio da semana pela Copa do Brasil e agora busca um novo triunfo para espantar de vez a crise que rondava o clube. O Timão, 15º colocado com 4 pontos, ainda não sabe se poderá contar com o retorno de Yuri Alberto, que se recupera de uma lesão. Além disso, Palacios, Maycon, Ruan e Matheus Araújo continuam no DM.

Do outro lado, o Fortaleza vem de empate tanto na rodada anterior, quanto pela Copa do Brasil. O time de Vojvoda, entretanto, quer manter a sua invencibilidade no Brasileirão e, para isso, deve ir a campo com o que tiver de melhor à disposição.

As equipes já se enfrentaram 32 vezes, com 18 vitórias do Corinthians, seis do Fortaleza, além de oito empates. No último confronto entre os times, o Tricolor venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Corinthians: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Matheus Bidu (Hugo); Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto (Pedro Raul).

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Felipe Jonatan; José Welison (Hércules), Matheus Rossetto e Pochettino; Pikachu, Machuca (Moisés) e Lucero.

Desfalques

Corinthians

Diego Palacios, Maycon, Ruan Oliveira e Matheus Araújo seguem no departamento médico.

Fortaleza

Calebe, Lucas Sasha, Cardona e Kuscevic estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 4 de maio de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo - SP

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima (árbitro), Bruno Raphael Pires (FIFA) e Felipe Alan Costa de Oliveira (assistentes), Fabio Augusto Santos Sa Junior (quarto árbitro) e Gilberto Rodrigues Castro Junior (VAR)