Onde assistir a Corinthians x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (14), pela 6ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Corinthians recebe o Atlético-MG na noite desta segunda-feira (14), às 20h (de Brasília), no Parque São Jorge, em São Paulo, pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada e no streaming (veja a programação completa aqui).

Instável na competição, o Corinthians entra em campo buscando se recuperar após a derrota por 3 a 2 no clássico contra o São Paulo, na última rodada. O time ocupa apenas a 13ª posição na tabela, com seis pontos somados — resultado de uma vitória e três empates. Do outro lado, o Atlético-MG aparece uma posição acima, também com seis pontos. Neste momento, ambas as equipes estão fora da zona de classificação para o mata-mata.

Prováveis escalações

Corinthians: Cadu; João Vitor, Fernando Vera, Guilherme Gama, Vinícius Gomes; Caraguá, Yago, Bahia; Dieguinho, Léo Agostinho e Gui Negão. Técnico: Orlando Ribeiro.

Mais artigos abaixo

Atlético-MG: Pedro Cobra; Vitor Gabriel, Lucas Souza, Iván Román, Pedro Oliveira; Zé Phelipe, Eric, Índio; Geovane, Ryan e Louback. Técnico: Leandro Zago.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?