Onde assistir a Coreia do Sul x Jordânia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026

Equipes entram em campo nesta terça-feira (25), pela 8ª rodada da terceira fase; veja como acompanhar na internet

A Coreia do Sul recebe a Jordânia na manhã desta terça-feira (25), às 8h (de Brasília), no Suwon World Cup Stadium, em Suwon, pela oitava rodada da terceira fase das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O duelo será crucial para ambas as seleções e pode definir mais uma vaga para a Copa do Mundo de 2026. A Coreia do Sul, com uma vitória, pode carimbar sua classificação, já que lidera o grupo com 15 pontos em sete jogos. No entanto, a equipe não contará com Kim Min-Jae, que está lesionado. Do outro lado, a Jordânia, que ocupa a segunda posição do grupo, está empatada com o Iraque, com 12 pontos. Com uma vitória, a Jordânia alcançaria a Coreia do Sul e embolaria a disputa pelo primeiro lugar do grupo.

Prováveis escalações

Coreia do Sul: Hyeon-Woo; Seol Yung-Woo, Yu-Min, Kwon, Tae-Seok; Paik, Yong-Woo, Jae-sung; Hwang, Son e Min-Kyu. Técnico: Hong Myung-Bo.

Jordânia: Yazid Abu Layla; A. Nasib, Al Arab, Abualnadi; Haddad, Jamous, Rashdan, Tataz; Al Tamari, Al Mardi; Y. Al Naimat. Técnico: Jamal Sellami.

Desfalques

Coreia do Sul

Kim Min-Jae está fora.

Jordânia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?