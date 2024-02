Onde assistir a Colômbia x Brasil ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Ouro feminina

Equipes entram em campo neste domingo (25), pela segunda rodada da fase de grupos da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

A Colômbia enfrenta o Brasil na madrugada deste domingo (25), às 00h15 (de Brasília), no Snapdragon Stadium, em San Diego, na Califórnia, pela segunda rodada do Grupo B, na Copa Ouro feminina da Concacaf. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Na estreia da competição, a Colômbia goleou o Panamá por 6 a 0 e se isolou na liderança do grupo. Os gols foram marcados por Manuela Pavi duas vezes, Catalina Usme, Manuela Vargas, Linda Caicedo e Liana Salazar. A equipe de Angelo Marisiglia precisa de mais uma vitória ara confirmar vaga no mata-mata.

O Brasil venceu o Porto Rico pelo placar mínimo, com gol de Gabi Nunes no segundo tempo. Este foi o primeiro desafio da equipe no ano de 2024. Antes disso, já sob o comando de Arthur Elias, a seleção conquistou três vitórias (Canadá, Japão e Nicarágua) e foi derrotada duas vezes (Japão e Canadá) em amistosos internacionais.

Prováveis escalações

Colômbia: Natalia Giraldo; Carolina Arias, Jorelyn Carabalí, Daniela Arias, Manuela Vanegas; Lorena Bedoya, Daniela Montoya, Marcela Restrpo, Ilana Izquierdo; Manuela Pavi e Catalina Usme. Técnico: Angelo Marsiglia.

Brasil: Luciana; Júlia Bianchi, Lauren, Rafaelle, Bia Menezes; Ary Borges, Aline Milene, Adailma; Adriana, Debinha e Bia Zaneratto. Técnico: Arthur Elias.

Desfalques

Colômbia

Sem desfalques confirmados

Brasil

Sem desfalques confirmados.

