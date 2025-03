Onde assistir a Cerro Porteño x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores sub-20 de 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (06), pela segunda rodada da fase de grupos; veja como acompanhar na TV e na internet

O Cerro Porteño, do Paraguai, enfrenta o Palmeiras na noite desta quinta-feira (06), às 19h (de Brasília), no Gunther Vogel, em San Lorenzo, pela segunda rodada do Grupo C da Copa Libertadores da América sub-20 de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do BandSports, na TV fechada e no streaming, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Na abertura da competição, o Palmeiras aplicou uma goleada de 6 a 0 sobre o Blooming, da Bolívia, enquanto o Cerro Porteño superou o Independiente del Valle por 3 a 2. O torneio conta com 12 times, distribuídos em três grupos de quatro, que jogam entre si em turno único. Os líderes de cada chave e o melhor segundo colocado avançam para a semifinal, que, assim como a disputa pelo terceiro lugar e a final, ocorre em partida única no formato mata-mata. Caso haja empate no tempo regulamentar, a definição acontece nos pênaltis.

Prováveis escalações

Cerro Porteño: Vera; Gómez, González, Bogado, Marecos; Cabrera, Eliseche, Bobadilla, Cesar; Ávalos e Iván Marecos. Técnico: J. Achucarro.

Palmeiras: Aranha; Gilberto, Robson, Diogo, Gabriel; Coutinho, Larson, Figueiredo; Riquelme, Belé e Luighi. Técnico: Lucas Andrade.

Desfalques

Cerro Porteño

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Quando é?