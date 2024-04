Onde assistir a Ceará x Goiás ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (20), pela primeira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceará e Goiás se enfrentam na tarde deste sábado (20), a partir das 18h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela primeira rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Considerada uma das equipes postulantes para voltar à elite do futebol brasileiro, o Ceará vem de conquista estadual, mas de eliminação na Copa do Nordeste no meio da semana. O clube comandado por Vagner Mancini foi ao mercado e reforçou o elenco.

Do outro lado, o Goiás foi eliminado nas quartas de final do estadual e, por isso, teve quase um mês para se preparar para a estreia na Série B. O Esmeraldino também realizou contratações, entre elas, a do zagueiro David Braz. O time também tem novo treinador: Márcio Zanardi.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Ceará: Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, Lucas Mugni (Guilherme Castilho) e Lourenço; Erick Pulga, Saulo Mineiro (Barceló) e Aylon.

Goiás: Tadeu; Diego, Sidimar, Edu e Cristiano (Sander); Wellington, Juninho e Vinicius; Paulo Baya, Ángelo Rodriguez e Matheusinho.

Desfalques

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 20 de abril de 2024

Horário: 18h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, Fortaleza - CE