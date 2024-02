Onde assistir a Brasil x Panamá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Ouro feminina

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (28), pela terceira rodada da fase de grupos da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Brasil enfrenta o Panamá na madrugada desta quarta-feira (28), às 00h15 (de Brasília), no Snapdragon Stadium, em San Diego, na Califórnia, pela terceira rodada do Grupo B na Copa Ouro feminina da Concacaf. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Na estreia da competição, o Brasil venceu o Porto Rico pelo placar mínimo, com gol de Gabi Nunes no segundo tempo. Depois, bateu a Colômbia pelo mesmo placar. Estes foram os primeiros desafios da equipe no ano de 2024. Antes disso, já sob o comando de Arthur Elias, a seleção conquistou três vitórias (Canadá, Japão e Nicarágua) e foi derrotada duas vezes (Japão e Canadá) em amistosos internacionais.

Do outro lado, Panamá joga para tentar avançar como os dois melhores terceiros colocado às quartas de final. Mas, para isso, precisa vencer e tirar um saldo negativo de menos sete, já que foi derrotado pela Colômbia por 6 a 0 e para Porto Rico por 2 a 1.

Prováveis escalações

Brasil: Luciana; Júlia Bianchi, Lauren, Rafaelle, Bia Menezes; Ary Borges, Aline Milene, Adailma; Adriana, Debinha e Bia Zaneratto. Técnico: Arthur Elias.

Panamá: Yenith Bailey; Hilary Jaen, Wendy Natis, Carina Baltrip-Reyes, Rebeca Espinosa; Kenia Rangel, Aldrith Quintero, Katherine Parris, Marta Cox; Natalia Mills e Riley Tanner. Técnico: Ignacio Quintana.

Desfalques

Brasil

Sem desfalques confirmados

Panamá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?