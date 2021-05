Onde assistir Brasil de Pelotas x Londrina, pela Série B?

Os times entram em campo nesta sexta-feira (27), pela primeira rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A série B do Campeonato Brasileiro começa nesta sexta (28), com Brasil de Pelotas e Londrina dando inicio da competição. A partida contará com transmissão do SporTv e Premiere. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brasil de Pelotas x Londrina DATA Sexta-feira, 28 de maio de 2021 LOCAL Bento Freitas - Pelotas, Rio HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Djonaltan Costa de Araujo

Assistentes: Helcio de Araujo e Luis Diego Nascimento

Quarto árbitro: Marcello Ignacio Domingues

ONDE VAI PASSAR?

Bento Freitas será palco do duelo Foto: Grêmio Esportivo Brasil

O SporTV e o Premiere, no pay-per-view, são canais que vão passar o jogo desta sexta-feira (28), às 16h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

SKY HD: 437, 438 e 439

CLARO TV: 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BRASIL DE PELOTAS

A equipe está sem atuar desde o dia 24 de abril, quando disputou a última partida pela fase de grupos do Campeonato Gaúcho. Claúdio Tencati conta com a equipe completa para essa estreia, e a contratação do lateral esquerdo, Kelvin, por empréstimo do Audax.

🔴⚫ Mais um reforço chegando na Baixada. Trata-se do lateral Kevin, que chega de empréstimo do Audax/SP. O atleta de 21 anos foi Campeão Brasileiro Sub20 pelo Atlético/MG. Natural de Osasco/SP, Kevin se destacou com a camisa do galo no título nacional. Seja bem-vindo. Avante! pic.twitter.com/rsKef4DKCB — GE Brasil (@GEBrasilOficial) May 26, 2021

Provável escalação do Brasil de Pelotas: Matheus; Krobel, Camilo, Ícaro, Miranda; Rômulo, Matias, Neto; Araújo, Viçosa e Victor.

LONDRINA

O Londrina que ainda disputa o Campeonato Paranaense, está na semifinal na disputa contra o Operário, embora o jogo tenha sido adiado sem data marcada. A equipe do técnico Roberto Fonseca não contará com o lateral Luiz Henrique, lesionado.

RELACIONADOS! 🦈💙📋



O técnico Roberto Fonseca convocou 20 atletas para o duelo desta sexta (28), às 16h, contra o Brasil, no Estádio Bento Freitas, pela Série B!



Confira os jogadores convocados: 👇

📲 https://t.co/dZpKtGxG1I#VamosPraCimaTubarão #BrasilLondrina #SérieB2021 pic.twitter.com/hOhcBQPowx — Londrina E C (@LondrinaEC) May 27, 2021

Provável escalação do Londrina: César; Ricardo Luz, Marcondes, Lucas Costa, Felipe Vieira; Jean Henrique, Matheus Bianqui, Adenílson; Douglas Santos, Salatiel e Safira.

BRASIL DE PELOTAS

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil de Pelotas 1 x 0 São Luiz Campeonato Gaúcho 18 de abril de 2021 Juventude 2 x 1 Brasil de Pelotas Campeonato Gaúcho 24 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Remo x Brasil de Pelotas Campeonato Brasileiro B 5 de junho de 2021 19h (de Brasília) Brasil de Pelotas x Vasco Campeonato Brasileiro B 12 de junho de 2021 19h (de Brasília)

LONDRINA

JOGO CAMPEONATO DATA Londrina 1 x 1 Cianorte Campeonato Paranaense 17 de maio de 2021 Cianorte 0 x 3 Londrina Campeonato Paranaense 20 de maio de 2021

Próximas partidas