Onde assistir a Botafogo x Sampaio Corrêa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Taça Rio

Equipes se enfrentam neste domingo (17), no Nilton Santos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Sampaio Corrêa se enfrentam na noite deste domingo (17), às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta da semifinal da Taça Rio. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do BandSports na TV fechada e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

Mais tranquilo após conquistar a classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores, o Botafogo deve mandar a campo uma equipe alternativa. Como venceu o primeiro duelo por 2 a 1, o Alvinegro tem a vantagem do empate no Engenhão. Nomes como Yarlen, Kawan e Sapata devem ganhar oportunidade novamente.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa tem a obrigação de vencer por dois gols de diferença para avançar à decisão. Durante a semana, a equipe sofreu uma baixa: o meia Max foi negociado com o Atlético-GO. Quem vencer o duelo no Nilton Santos irá enfrentar o Boavista, que eliminou a Portuguesa-RJ.

Prováveis escalações

Botafogo: Gatito Fernandez, Mateo Ponte, Bastos, Kawan, Hugo; Newton, Kauê, Raí; Diego Hernández, Émerson Urso, Janderson.

Sampaio Corrêa: Leandro Matheus; Lucas, Gustavo Rocha, Eduardo Thuram e Guilherme; Marcelo, Rodrigo Dantas, Rafael Pernão e Gabriel Agú; Hugo Cabral (Octávio) e Abner.

Desfalques

Botafogo

John, Pablo, Patrick de Paula, Jacob Montes, Luiz Henrique e Jeffinho estão no departamento médico.

Sampaio Corrêa

Sem desfalques confirmados.

Quando é?