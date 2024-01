Botafogo x Sampaio Corrêa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca

Equipes se enfrentam neste sábado (27), pela quarta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo se recuperar, o Botafogo recebe o Sampaio Corrêa na tarde deste sábado (27), a partir das 16h (de Brasília), no Nilton Santos, pela quara rodada do Campeonato Carioca 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Bandsports, na TV fechdada, e do Canal GOAT, no streaming (veja a programação completa aqui).

Com a derrota inesperada no meio da semana, o Botafogo perdeu posições na tabela e caiu para o quarto lugar, com 6 pontos. Em casa, o Alvinegro quer voltar a vencer para ficar perto dos líderes.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa empatou um jogo e perdeu outro até o momento. O time é o décimo colocado, com 1 ponto conquistado e quer surpreender os mandantes.

Prováveis escalações

Botafogo: John (Gatito Fernández); Lucas Halter, Alexander Barboza e Marçal (Newton); Tche Tche, Danilo Barbosa, Eduardo e Marlon Freitas; Jeffinho, Victor Sá (Júnior Santos) e Tiquinho Soares.

Sampaio Corrêa: Oliveira, yago, Rocha, Silva, Vitor, Domingues, Souza, Dionisio, Hugo, Pereira e Ananias.

Desfalques

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Sampaio Corrêa

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 27 de janeiro de 2024

sábado, 27 de janeiro de 2024 Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro - RJ