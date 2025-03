Onde assistir a Bolívia x Brasil ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Sul-Americano sub-17 de 2025

Equipes entram em campo neste domingo (30), pela segunda rodada da primeira fase; veja como acompanhar na TV e na internet

A Bolívia enfrenta o Brasil na noite deste domingo (30), às 18h30 (de Brasília), no Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena, pela segunda rodada do Grupo B do Sul-Americano sub-17 de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2, na TV fechada e no streaming (veja a programação completa aqui).

O torneio é dividido em duas fases: classificatória e final. As dez seleções participantes serão separadas em dois grupos de cinco, enfrentando-se em turno único dentro de suas respectivas chaves. Os dois melhores de cada grupo avançam para a semifinal, enquanto os times que terminarem em terceiro e quarto disputam as posições de 5º e 7º lugar. As semifinais, finais e disputas de colocação serão realizadas em jogo único, seguindo o formato eliminatório. Se o placar permanecer empatado no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis. Os sete melhores times garantem vaga na Copa do Mundo Sub-17 de 2025.

Na primeira rodada, o Brasil empatou com o Uruguai por 1 a 1, enquanto a Venezuela venceu a Bolívia por 2 a 0.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Bolívia: Adrien Philippin; Ian Rodríguez, Fernado Mena, Matías Espinoza, Julio Lazarte; Luís Sabja, Alejandro Camacho, Thiago Castedo; Jesús Maraude, Santos Garcia e Nabil Nacif. Técnico: Pablo Escobar.

Brasil: Arthur; Denner, Vitor, Vitor Hugo, Angelo; Zé Lucas, Gustavo, Andrey; Wesley, Ruan e Dell. Técnico: Phelipe Leal.

Desfalques

Bolívia

Sem desfalques confirmados.

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Quando é?