Onde assistir Bahia x Flamengo pelo Brasileirão da Série A?

O Tricolor da Boa Terra recebe o Mengão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

e se enfrentam às 16h deste domingo (horário de Brasília), dentro do estádio Fonte Nova, pela 13ª rodada da Série A. O canal Premiere vai transmitir a partida. Aqui, na Goal , você também pode acompanhar o duelo em tempo real .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Flamengo DATA Domingo, 4 de agosto LOCAL Arena Fonte Nova - Salvador, BA HORÁRIO 16h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Alexandre Vidal / Flamengo)

A partida terá transmissão somente no canal Premiere para todo o Brasil . Aqui, na Goal Brasil , o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BAHIA

Sem vencer há cinco jogos e sem marcar gols há quatro no Campeonato Brasileiro, o Bahia, em 12º lugar, contará com o apoio de sua torcida para espantar a má fase e se manter distante da zona de rebaixamento.

"A gente sabe que o termômetro da torcida somos nós dentro de campo. A gente tem que trazer o torcedor para o nosso lado desde o começo do jogo. Tem que pressionar e não dar espaço para eles jogarem. Ter tranquilidade para mantar o jogo o mais rápido possível", disse o volante Jean em entrevista coletiva.

Provável escalação: Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho, Moisé, Gregore, Flávio, Ramires, Artur, Gilberto e Lucca.

🏟 Último treino da semana acontece na Fonte, palco do jogo de amanhã #BBMP pic.twitter.com/2PDL4NwOvu — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) August 3, 2019

FLAMENGO

Já o Flamengo chega embalado por sete jogos invictos dentro da competição (cinco vitórias e dois empates), mas sem contar com o artilheiro Gabriel, lesionado. Caberá a Bruno Henrique o papel de goleador na equipe rubro-negra. Além disso, o lateral-esquerdo Filipe Luís foi relacionado pela primeira vez

Provável escalação: Diego Alves, Rodinei (Rafinha), Thuler, Pablo e Renê; Piris da Motta (Cuellar); Éverton Ribeiro, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Reinier.

Nação recepcionou a delegação do Flamengo também no hotel. 🔴⚫️ #CRF pic.twitter.com/gMt1rkGuDU — Flamengo (@Flamengo) August 3, 2019

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAHIA

O Tricolor baiano vem desacelerando no Brasileirão 2019, onde é apenas o 13º colocado com 16 pontos em 12 partidas. Prestes a encarar o , na rodada seguinte, o time de Roger Machado espera aproveitar o fator local diante do Fla, tendo vencido quatro de seus seis jogos na Arena Fonte Nova até aqui.

Encerrar bem o ano após eliminações na e, mais recentemente, na (para o ), se tornou a missão principal do time soteropolitano no momento.

Mais artigos abaixo

FLAMENGO

Embalado pela classificação emocionante na Libertadores sobre o , e pelas incorporações recentes de nomes como Rafinha, Pablo Marí e Filipe Luís , o segue sua busca pela parte de cima da tabela da Série A. O time de Jorge Jesus soma 24 pontos em 12 rodadas, e espera se aproximar dos líderes Palmeiras (27) e (29) neste final de semana.

O Fla ganhou uma 'folga' para as próximas semanas, já que as quartas de final da Libertadores, onde encara o , só inicia no final do mês. Pode ser uma boa chance para recuperar a diferença para os rivais da parte de cima da tabela de classificação .

