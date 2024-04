Onde assistir a Bahia x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (27), pela quarta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Bahia recebe o Grêmio na noite deste sábado (27), a partir das 21h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Nono colocado com 4 pontos, o Bahia vai em busca da sua segunda vitória na competição. O Tricolor de Aço acumula um triunfo, uma derrota e um empate até o momento. O técnico Rogério Ceni continua sem poder contar com Ryan e Acevedo, enquanto Everaldo pode voltar a aparecer entre os titulares.

Do outro lado, o Grêmio vem de duas vitórias consecutivas e é o quinto colocado do campeonato, com 6 pontos. Além disso, a equipe chega empolgada para o duelo, após bater o Estudiantes fora de casa, com um jogador a menos, pela Copa Libertadores. Recém-chegados, Rafael Cabral e Edenílson estão à disposição de Renato Gaúcho.

As equipes já se enfrentaram 59 vezes, com 25 vitórias do Grêmio, 14 do Bahia, além de 20 empates. No último confronto entre os times, o Tricolor gaúcho ganhou por 1 a 0.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Arias, Cuesta, Gabriel Xavier e Luciano; Caio Alexandre e Jean Lucas; Everton Ribeiro, Cauly e Thaciano; Everaldo.

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely (Gustavo Martins), Kannemann, Fábio (Zé Guilherme); Villasanti e Dodi; Nathan Fernandes, Cristaldo e Soteldo (Gustavo Nunes); JP Galvão.

Desfalques

Bahia

Ryan e Acevedo continuam no departamento médico.

Grêmio

Geromel está no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 27 de abril de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador - BA

Arbitragem: Braulio Machado (árbitro), Thiaggo Labes e Henrique Ribeiro (assistentes), Fernando Nascimento Filho (quarto árbitro) e Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (VAR)