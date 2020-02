Onde assistir Atlético-MG x Tombense, pelo campeonato Mineiro?

O líder, Atlético-MG, recebe a Tombense pela quarta rodada do Campeonato Mineiro

Pela quarta rodada do , o enfrenta o Tombense, no domingo (2), às 16h (de Brasília). Sem transmissão na TV aberta, o duelo poderá ser acompanhado apenas pelo Premiere.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Tombense DATA Domingo, 2 de fevereiro de 2020 LOCAL Independência - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Pedro Vilela/Getty Images

O duelo não terá transmissão na TV aberta, mas a partida pode ser acompanhada ao vivo pelo Premiere.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder invicto do Mineirão, o Atlético-MG tem duas vitórias e um empate na campanha do novo técnico, o venezuelano Rafael Dudamel. O está em busca do 45º título da competição.

Já a Tombense, com um jogo a menos - por conta do adiamento da partida contra o , válida pela segunda rodada -, ocupa a sétima colocação, com um empate e uma vitória. A melhor campanha do time foi em 2013, quando terminou em terceiro lugar.

Provável escalação do Atlético-MG: Michael; Maílton, Igor Rabello, Gabriel, Fábio ; José Welison, Jair; Allan, Edinho, Hyoran; Di Santo.

Provável escalação do Tombense: Felipe Garcia; David, Admilton, Matheus Lopes, João Paulo; Rodrigo, Ibson, Marquinhos; Gersinho, Cássio Ortega, Rubens.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Unión de Santa Fé x Atlético-MG 6 de fevereiro 21h30 (de Brasília) URT x Atlético-MG Campeonato Mineiro 9 de fevereiro 18h (de Brasília)

TOMBENSE