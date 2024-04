Equipes se enfrentam neste sábado (20), pela terceira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Cruzeiro fazem clássico eletrizante na noite deste sábado (20), a partir das 21h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Em casa e diante de sua torcida, o Atlético-MG vai em busca da sua primeira vitória no campeonato. Até o momento, o Galo acumula dois empates e ocupa o 14º kugar, com 2 pontos. O técnico Milito tem dúvidas quanto as condições físicas de Jemerson e Rubens.

Já o Cruzeiro está invicto no Brasileirão: uma vitória e um empate. A Raposa quer aproveitar o momento para se vingar do rival, após ficar com o vice-campeonato mineito. Lucas Romero, expulso na partida passada, é desfalque certo.

As equipes já se enfrentaram 390 vezes, com 154 vitórias do Atlético, 130 do Cruzeiro, além de 106 empates. No último confronto entre os times, o Galo venceu por 3 a 1. Clique aqui e confira tudo sobre o histórico do clássico.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Saravia, Jemerson (Igor Rabello) e Maurício Lemos; Arana; Battaglia, Alan Franco, Zaracho e Scarpa; Paulinho e Hulk.

Cruzeiro: Anderson; William, Neris, Zé Ivaldo e Marlon; Cifuentes, Lucas Silva, Ramiro e Matheus Pereira (Mateus Vital); Arthur Gomes e Rafa Silva.

Desfalques

Atlético-MG

Brahian Palacios, Fuchs, Edenilson e Paulo Vitor estão no departamento médico.

Cruzeiro

Lucas Romero cumpre suspensão, enquanto Japa e Bilu estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 20 de abril de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte - MG