Os santistas terão opções para acompanhar as partidas na TV aberta, fechada e no streaming

Na tarde da última terça-feira (28), a Conmebol anunciou as datas e horários dos jogos da fase de grupos da Sul-America. O Santos inicia sua campanha contra o Blooming, no dia 4 de abril, e encerra sua participação no Grupo E diante dos bolivianos, em casa, no dia 29 de junho

A Conmebol definiu, em sorteio, os oito grupos da Copa Sul-Americana 2023 e, com isso, os 32 clubes participantes também conheceram seus adversários, datas e horários dos jogos e os responsáveis pela transmissão das partidas desta fase de grupos. O Peixe, por exemplo, caiu no Grupo E e enfrentará Blooming, da Bolívia, Audax Italiano, do Chile, e Newell´s Old Boys, da Argentina.

Para a edição de 2023, os direitos de transmissão da Sul-Americana sofreram mudanças. Na TV aberta, o SBT será o responsável por transmitir a competição, enquanto na TV fechada, a ESPN será a responsável. Os torcedores também poderão acompanhar o torneio no Star+ e no Paramount+, no streaming.

Pensando nisso, a GOAL te mostra onde assistir aos jogos do Santos ao vivo na Sul-Americana 2023.