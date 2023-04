Onde assistir aos jogos do Internacional ao vivo na Libertadores 2023?

Colorados só terão a opção de streaming para acompanhar a fase de grupos da Libertadores

Os oito grupos da Libertadores da América de 2023 foram definidos pela Conmebol, através de sorteio. Todos os times já conhecem seus adversários e a agenda de jogos também já foi divulgada. Um dos brasileiros na competição, o Internacional começa sua campanha contra o Independiente Medellín em 4 de abril e encerra sua participação na fase de grupos contra os colombianos, no dia 28 de junho.

Além do Independiente Medellín, a equipe treinada por Mano Menezes também encara Nacional, do Uruguai, e o Metropolitanos, da Venezuela. Todos os jogos do Inter serão transmitidos pelo serviço de streaming Paramount+.

Para a edição de 2023, os direitos de transmissão da Libertadores sofreram mudanças. Na TV aberta, a Rede Globo será a responsável por transmitir a competição, enquanto na TV fechada a ESPN e o SporTV serão os responsáveis. Os torcedores poderão também acompanhar a competição no Star+ e no Paramount+, no streaming.

Desta forma, confira abaixo onde ver os jogos do Inter na Libertadores da América de 2023. (Horários de Brasília)