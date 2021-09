Veja por onde você pode assistir as partidas da maior competição de clubes do Velho Continente

A Liga dos Campeões da Uefa 2021/22 já começou. Com times poderosos, elencos fortíssimos, franco-atiradores como Sheriff Tiraspol , Young Boys e Malmo, bem como os maiores craques do futebol mundial, essa edição promete.

Seja para acompanhar o novo PSG de Messi, Neymar e Mbappé , o Manchester United de Cristiano Ronaldo ou outros times com milhares de torcedores no país, como Liverpool, Milan, Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique ou Chelsea, o atual campeão, é fato que todos os fãs do futebol europeu estarão ligados no torneio.

Sucesso de audiência no Brasil e no mundo, a Champions é uma das competições mais queridas pelo público brasileiro e terá novas opções de transmissão nesta temporada.

Assim, preparamos um guia completo para você saber onde assistir aos jogos da rodada: não perca nenhum minuto de craques como Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, Haaland, Lewandowski e cia pela Liga dos Campeões 2021/22.

Confira!

Onde assistir aos jogos da rodada na Liga dos Campeões?

Nesta temporada, SBT, na TV aberta , TNT e Space, na TV fechada , e HBO Max, por streaming , exibirão jogos da Liga dos Campeões da Uefa.

Veja, por horário, onde assistir às partidas da Champions League 2021/22. lembrando que TNT, Space:

Terça-feira

Sevilla x Red Bull Salzburg (14/09, às 13h45 - de Brasília): Space e HBO Max;

Young Boys x Manchester United (14/09, às 13h45 - de Brasília): TNT e HBO Max;

Barcelona x Bayern (14/09, às 16h - de Brasília): SBT, TNT e HBO Max;

Chelsea x Zenit (14/09, às 16h - de Brasília): Space e HBO Max;

Villarreal x Atalanta (14/09, às 16h - de Brasília): HBO Max;

Dínamo de Kiev x Benfica (14/09, às 16h - de Brasília): HBO Max;

Lille x Wolfsburg (14/09, às 16h - de Brasília): HBO Max;

Malmo x Juventus (14/09, às 16h - de Brasília): HBO Max;

Quarta-feira