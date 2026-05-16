Playoff - Eredivisie - Qualification Koning Willem II Stadion

O Voetbalzone traz aqui o resumo definitivo de tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo todas as informações sobre transmissões pela TV e transmissões online.

Transmissão Willem II x Almere City FC: canal de TV e transmissões ao vivo online

A partida entre Willem II e Almere City FC pode ser assistida ao vivo pela TV e por meio de uma transmissão ao vivo. Abaixo, você encontra um resumo das opções disponíveis.

Você está viajando ou fora da Holanda? Com uma VPN, você ainda pode acessar os serviços que transmitem a partida, direcionando sua conexão pela Holanda.

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Notícias e escalações

No momento, não há lesões ou suspensões confirmadas para o Willem II. Também não há uma escalação prevista disponível. Assim que houver novidades sobre a escalação, este artigo será atualizado próximo ao início da partida.

No Almere City FC, a situação é semelhante: não há comunicados oficiais sobre ausências ou uma provável escalação titular. Mais informações serão divulgadas à medida que a partida se aproxima.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho recente

O Willem II está em excelente forma. Os jogadores de Tilburg venceram quatro das últimas cinco partidas e empataram uma, por 1 a 1 contra o RKC. A partida mais recente foi justamente o jogo de ida desta série: uma vitória por 0 a 1 sobre o Almere City FC. Antes disso, o Willem II também derrotou o FC Dordrecht por 1 a 2 e o Jong AZ Alkmaar por nada menos que 3 a 0. A equipe marcou oito gols nessas cinco partidas e sofreu apenas três.

O Almere City FC venceu três das últimas cinco partidas, mas perdeu a partida de ida por 0 a 1. Antes disso, a equipe derrotou o De Graafschap por 3 a 1 e o FC Den Bosch duas vezes, por 3 a 0 e 2 a 3. O empate contra o De Graafschap (2 a 2) mostra que o Almere consegue marcar gols, mas que a defesa nem sempre está impenetrável. Em cinco partidas, o Almere marcou nove gols e sofreu sete.

Confronto direto

Nos últimos dois anos, as duas equipes se enfrentaram regularmente em diversas competições. O Willem II leva vantagem nos confrontos recentes: os de Tilburg venceram quatro dos últimos cinco jogos, incluindo três vitórias por 0 a 1 ou 1 a 0. A única exceção foi uma derrota por 0 a 2 em casa na Eredivisie, em março de 2025. A partida de ida desta série de repescagem, disputada em 13 de maio de 2026, terminou novamente com uma vitória por 0 a 1 para o Willem II.