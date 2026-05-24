Premier League - Premier League London Stadium

O Voetbalzone traz aqui o resumo definitivo de tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo todas as informações sobre transmissões pela TV e transmissões online.

Transmissão West Ham United x Leeds United: canal de TV e transmissões ao vivo online

A partida entre West Ham United e Leeds United pode ser assistida ao vivo pelo Viaplay. Abaixo, você encontra as opções de transmissão para este jogo da Premier League.

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Notícias e escalações

No West Ham, Adama Traoré está ausente por lesão, assim como o goleiro Łukasz Fabiański. Nuno Espírito Santo conta, porém, com um provável time titular que inclui Mads Hermansen no gol, Jarrod Bowen e Crysencio Summerville nas laterais e Valentin Castellanos como atacante. Não há suspensões registradas.

O Leeds viaja com um número considerável de lesionados. Ilia Gruev, Noah Okafor, Gabriel Gudmundsson, Anton Stach e Sean Longstaff estão todos indisponíveis. Daniel Farke deve escalar uma equipe com Karl Darlow no gol, Dominic Calvert-Lewin como líder do ataque e Brenden Aaronson no meio-campo. Não há suspensões no time visitante. Mais atualizações serão adicionadas à medida que o início da partida se aproxima.

Desempenho recente

O West Ham conquistou apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, um triunfo por 2 a 1 sobre o Everton no final de abril. Seguiram-se três derrotas consecutivas na Premier League: uma derrota por 3 a 0 fora de casa contra o Brentford, uma derrota em casa por 0 a 1 contra o Arsenal e a recente goleada por 3 a 1 sofrida contra o Newcastle. Os Hammers marcaram apenas quatro gols nessas cinco partidas e sofreram oito.

O Leeds apresenta um desempenho bem mais estável. Os Whites venceram três de suas últimas cinco partidas, com destaque para a vitória por 3 a 1 sobre o Burnley e a mais recente vitória por 1 a 0 sobre o Brighton. Entre essas duas vitórias, o Leeds empatou com o Tottenham Hotspur (1 a 1) e com o AFC Bournemouth (2 a 2). O único revés foi a eliminação da FA Cup pelo Chelsea. No total, o Leeds marcou sete gols nessas cinco partidas e sofreu cinco.

Confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes ocorreu em abril de 2026 pela FA Cup, quando o empate em 2 a 2 no London Stadium não definiu um vencedor. Antes disso, o Leeds venceu por 2 a 1 como time da casa na Premier League, em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o quadro é equilibrado: ambos os clubes conquistaram duas vitórias, enquanto um confronto terminou empatado. Os jogos renderam um total de quinze gols, o que torna os confrontos diretos entre os dois times eventos produtivos, mas imprevisíveis.

Classificação

Na tabela da Premier League, o West Ham ocupa a décima oitava posição, enquanto o Leeds United ocupa a décima quarta posição. A diferença na classificação reflete a diferença no andamento da temporada: enquanto o Leeds está seguro, o West Ham luta contra o rebaixamento.