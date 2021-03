Onde assistir ao vivo a Ypiranga-AP x Santa Cruz, pela Copa do Brasil?

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (26), às 15h30 (de Brasília), em Mesquita; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Santa Cruz visita o Ypiranga-AP.na tarde desta sexta-feira (26), às 15h30 (de Brasília), em Mesquita, pela primeira fase da Copa do Brasil, com a vantagem do empate para avançar. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ypiranga-AP x Santa Cruz DATA Sexta-feira, 26 de março de 2021 LOCAL Giulite Coutinho - Mesquita, RJ HORÁRIO 15h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jefferson Ferreira (GO)

Assistentes: Cristhian Passos (GO) e Tiago Gomes (GO)

Quarto árbitro: Pathrice Wallace (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Santa Cruz pode aré mesmo empatar para avançar na Copa do Brasil / Foto: Divulgação Santa Cruz

O SporTV, na TV fechada, vai transmitir o jogo desta sexta-feira (26), às 15h30 (de Brasília).

Quais são os canais do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Por conta das restrições do Governo do Amapá, as equipes vão entrar em campo em Mesquita, no Rio de Janeiro.

Apesar da vantagem do empate para avançar, o técnico João Brigatti, quer o Santa Cruz concentrado para o confronto.

"Temos um jogo agora pela Copa do Brasil importantíssimo, de uma visibilidade muito grande, um jogo que traz alívio financeiro por dois ou três meses para o clube, e precisamos estar muito concentrados e ligados em busca da vitória. Temos que ter o mesmo comportamento do jogo contra o Fortaleza, respeitando o Ypiranga-AP, eu sei que vai ser uma partida muito difícil, só que com esse empenho e dedicação, podemos chegar lá e conquistar a vitória", disse.

Do outro lado, o Ypiranga-AP consegue a classificação apenas em caso de vitória.

Provável escalação do Ypiranga AP: a atualizar.

Provável escalação do Santa Cruz: Jordan; Augusto Potiguar, William Alves, Célio Santos, Alan Cardoso; Caetano, Karl, Chiquinho; Madson, Pipico e Léo Gaúcho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

YPIRANGA AP

JOGO CAMPEONATO DATA Santana 1 x 2 Ypiranga Amapaense 24 de setembro de 2020 Ypiranga 2 x 0 Santana Amapaense 2 de outubro de 2020

CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Bahia Copa do Nordeste 3 de abril de 2021 17h (de Brasília)

SANTA CRUZ

JOGO CAMPEONATO DATA Santa Cruz 1 x 2 CSA Copa do Nordeste 20 de março de 2021 Fortaleza 0 x 1 Santa Cruz Copa do Nordeste 23 de março de 2021

Próximas partidas