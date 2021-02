Onde assistir ao vivo a Wolverhampton x Arsenal, pela Premier League?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (2), às 15h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

Arsenal E Wolverhampton entram em campo na tarde desta terça-feira (2), às 15h (de Brasília), no Molineux Stadium, em duelo válido pela 22ª rodada da Premier League. O duelo terá transmissão ao vivo do DAZN em HD, com narração e comentários em português para todo o Brasil. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

JOGO Wolverhampton x Arsenal DATA Terça-feira, 2 de fevereiro de 2021 LOCAL Molineux Stadium - Wolverhampton, ING HORÁRIO 15h (de Brasília)

Provável escalação da Wolverhampton: Rui Patricio; Maximilian Kilian, Conor Coady, Willy Boly; Nelson Semedo, Ki-Jana Hoever, Joao Moutinho, Leander Dendoncker; Pedro Neto, Daniel Podence, Willian Jose.

Provável escalação do Arsenal: Bernd Leno; Kieran Tierney, David Luiz, Rob Holding, Hector Bellerin; Thomas Partey, Granit Xhaka; Emile Smith Rowe, Bukayo Saka, Nicolas Pepe; Alexandre Lacazette.

QUAL O NÚMERO DO CANAL DO DAZN?

O DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

O assinante do DAZN pode acessar a plataforma de praticamente qualquer dispositivo, como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.

QUANTO CUSTA E O QUE TRANSMITE?

O preço da mensalidade do DAZN é de R$ 19,90. A assinatura do serviço pode ser efetivada por meio de diversas formas de pagamento, como cartão de crédito e aplicativos de compra direta, além de vales-presente que poderão ser oferecidos a amigos, familiares, etc.

O telespectador poderá assistir à Premier League, à Série C do Brasileiro e a outros torneios e eventos de diferentes modalidades, além de acessar um cardápio completo com séries originais, como 'The Making Of' (com Neymar, Cristiano Ronaldo e José Mourinho) e Versus, além de entrevistas exclusivas.