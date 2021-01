Onde assistir ao vivo a West Bromwich x Manchester City, pela Premier League?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (26), às 17h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O West Bromwich recebe o nesta terça-feira (26), às 17h15 (de Brasília), no The Hawthorns, em duelo válido pela 20ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO West Bromwich x Manchester City DATA Terça-feira, 26 de janeiro de 2021 LOCAL The Hawthorns - ING HORÁRIO 17h15 (de Brasília)

City quer mais uma vitória na PL / Foto: (C) Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, a partir das 17h15 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Brigando pela liderança da Premier League com o , o Manchester City entra em campo em busca de mais três pontos e torcendo por um tropeço do rival diante do na próxima quarta-feira (27).

Para o duelo, o técnico Pep Guardiola não terá De Bruyne, com lesão no tedão, enquanto Sergio Aguero ainda se recupera da Covid-19.

Por outro lado, Ederson, John Stones e Ruben Dias estão prontos para voltar.

Já o West Bromwich, brigando contra o rebaixamento, com apenas 11 pontos, busca emplacar a segunda vitória consecutiva no Brasileirão.

A equipe terá o retorno do goleiro Sam Johnstone, que se recuperou do coronavírus, assim como Matt Phillips.

Provável escalação do West Bromwich: Johnstone; O'Shea, Ajayi, Bartley, Gibbs; Livermore, Sawyers; Snodgrass, Pereira, Grosicki; Robinson.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Cancelo, Stones, Dias, Zinchenko; Rodri, Gundogan, Foden; Silva, Gabriel Jesus, Sterling.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 2 x 0 Premier League 20 de janeiro de 2021 Cheltenham Towm 1 x 3 Manchester City 23 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester City x Sheffield United Premier League 30 de janeiro de 2021 12h (de Brasília) x Manchester City Premier League 3 de fevereiro de 2021 15h (de Brasília)

WEST BROMWICH

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 3 West Bromwich Premier League 16 de janeiro de 2021 2 x 1 West Bromwich Premier League 19 de janeiro de 2021

Próximas partidas