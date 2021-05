Onde assistir ao vivo a Volta Redonda x Flamengo, pela semifinal do Campeonato Carioca?

Equipes entram em campo neste sábado (1), às 21h05 (de Brasília), no Raulino de Oliveira; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Flamengo enfrenta o Volta Redonda na noite deste sábado (1), às 21h05 (de Brasília) no Raulino de Oliveira, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo na Fla TV, na internet, e no pay-per-view do Campeonato Carioca. Na Goal , você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Volta Redonda x Flamengo DATA Sábado, 1 de maio de 2021 LOCAL Raulino de Oliveira - Volta Redonda, RJ HORÁRIO 21h05 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Fla busca mais um título do Carioca / Foto: Getty Images

A Fla TV, na internet, e o pay-per-view do Campeonato Carioca, vão transmitir o jogo deste sábado (1). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Campeão da Taça Guanabara, o Flamengo volta a campo buscando boa vantagem para o segundo jogo da semifinal que será disputado na próxima semana no Maracan

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni deve mandar a campo o que tem de melhor, enquanto o Volta Redonda deve mandar a campo praticamente a mesma equipe do último final de semana, que perdeu para o rubro-negro por 2 a 1.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Matheuzinho, Willian Arão, Bruno Viana e Renê; João Gomes, Gérson, Everton Ribeiro e Arrascaeta (Diego Ribas); Gabigol (Vitinho) e Bruno Henrique.

Provável escalação do Volta Redonda: Andrey Ventura; Oliveira, Heitor, Gabriel Pereira e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson Jr. e Luciano Naninho; MV, Alef e João Carlos (Marcos Vinícius).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 1 Volta Redonda Carioca 24 de abril de 2021 Flamengo 4 x 1 Unión La Calera Libertadores 27 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO LDU x Flamengo Libertadores 4 de maio de 2021 21h30 (de Brasília) Flamengo x Volta Redonda Carioca 8 de maio de 2021 21h05 (de Brasília)

VOLTA REDONDA

JOGOS CAMPEONATO DATA Bangu 1 x 1 Volta Redonda Carioca 18 de abril de 2021 Flamengo 2 x 1 Volta Redonda Carioca 24 de abril de 2021

Próximas partidas