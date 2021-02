Onde assistir ao vivo a Vitória x Santa Cruz, pela Copa do Nordeste?

No Barradão, equipes entram em campo neste sábado (27), pela 1ª rodada; veja como acompanhar na internet

Neste sábado (27), o Vitória recebe o Santa Cruz no Barradão, a partir das 16h (de Brasília), pela primeira rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, do Fox Sports, na TV fechada, e pela plataforma de streaming Nordeste FC. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vitória x Santa Cruz DATA Sábado, 27 de fevereiro de 2021 LOCAL Barradão, Salvador - BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Partida será no Barradão (Foto: Felipe Oliveira/Getty)

A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, do Fox Sports, na TV fechada, e pela plataforma de streaming Nordeste FC. Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VITÓRIA

Após garantir a permanência na Série B, o Vitória quer iniciar sua trajetória na Copa do Nordeste somando pontos e quer aproveitar o fator casa para se impor diante do rival.

Provável escalação do Vitória: Yuri, Van, João Victor, Wallace, Leocovick, Fernando Neto, João Pedro, Eduardo, David, Vico e Samuel.

SANTA CRUZ

Do outro lado, o Santa Cruz não conseguiu o acesso, segue na Série C e agora busca estrear com vitória na "Lampions League".

Provável escalação do Santa Cruz: Jordan, William Alves, Danny Morais, Célio Santos, Augusto Potiguar, Ítalo, Paulinho, Marcel, Didira, Chiquinho e Pipico.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético (BA) 1 x 2 Vitória Campeonato Baiano 24 de fevereiro de 2021 Unirb 3 x 3 Vitória Campeonato Baiano 17 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vitória x Jacuipense Campeonato Baiano 3 de março de 2021 19h30 (de Brasília) Ceará x Vitória Copa do Nordeste 6 de março de 2021 11h (de Brasília)

SANTA CRUZ

JOGO CAMPEONATO DATA Santa Cruz 2 x 0 Vitória Campeonato Pernambucano 24 de fevereiro de 2021 Santa Cruz 2 x 0 Itabaiana Copa do Nordeste 2 de fevereiro de 2021

