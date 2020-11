Onde assistir ao vivo a Vitória x Ponte Preta, pela Série B?

Jogo no Barradão é válido pela 22ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro , e se enfrentam nesta sexta-feira (20), às 16h30 (de Brasília), no Barradão. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.



Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vitória x Ponte Preta DATA Sexta-feira, 20 de novembro de 2020 LOCAL Estádio Barradão, Salvador - BA HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Felipe Oliveira/Getty)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, a partir das 16h30 (de Brasília). Na, você acompanha o duelo clicando aqui

Precisando vencer para se ver longe do Z-4, o Vitória segue sem pode contar com Alisson Farias, Leandro Silva, Juninho Quixadá e Ewandro, todos no departamento médico.

Mais times

O técnico Marcelo Oliveira pode fazer até três mudanças na equipe titular para o duelo desta sexta. Dawhan, Matheus Peixoto e Luan Dias devem aparecer entre os 11 escolhidos para começar a partida. A precisa ganhar para seguir próxima ao G-4.

Mais artigos abaixo

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Provável escalação da Vitória: Ronaldo, Léo, Wallace, Maurício, Rafael Carioca, Guilherme Rend, Matheus Frizzo, Fernando Neto, Thiago Lopes, Léo Ceará e Vico.

Provável escalação do Ponte Preta: Rafael Martins; Felipe Albuquerque, Nuno, Héverton e Alex Ruan; Sousa, Bruno Matias e Matheus Oliveira (Luis Felipe); Bruno José, Dellatorre (Gabriel Poveda) e Danilo Gomes (Wellington Simião).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 3 x 0 Série B 12 de novembro de 2020 2 x 1 Vitória Série B 8 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Vitória Série B 25 de novembro de 2020 19h (de Brasília) Vitória x CRB Série B 28 de novembro de 2020 18h30 (de Brasília)

PONTE PRETA

VJOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 1 x 1 de Série B 13 de novembro de 2020 1 x 1 Ponte Preta Série B 7 de novembro de 2020

Próximas partidas