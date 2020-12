Onde assistir ao vivo a Vitória x Confiança pela Série B?

Partida será nesta sexta-feira (4), a partir das 19h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando subir na tabela, e Confiança duelam nesta sexta-feira (4), no Barradão, a partir das 19h15 (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vitória x Confiança DATA Sexta-feira, 4 de dezembro de 2020 LOCAL Barradão - Salvador, BA HORÁRIO 19h15 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Leticia Martins/EC Vitória

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ainda sonhando com o acesso e vindo de triunfo na última rodada, o Vitória tem um desfalque certo para o duelo desta sexta-feira: goleiro Ronaldo, por lesão. Já o zagueiro Wallace é dúvida.

Já o Confiança vem de tropeço em casa e agora tentará recuperar os pontos perdidos no Barradão.

Provável escalação do Vitória: César; Van, Maurício Ramos, João Victor (Wallace) e Rafael Carioca; Lucas Cândido, Matheus Frizzo, Fernando Neto e Thiago Lopes; Vico e Léo Ceará.

Provável escalação do Confiança: Jean, Madison, Nirley, Matheus Mancini, , Serginho, Rafael Vila, Guilherme Castilho, Ítalo, Reis e Renan.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Paraná 1 x 4 Vitória Série B 1 de dezembro de 2020 Vitória2 x 1 CRB Série B 28 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cuiabá x Vitória Série B 8 de dezembro de 2020 21h30 (de Brasília) Vitória x Série B 11 de dezembro de 2020 21h30 (de Brasília)

CONFIANÇA

JOGO CAMPEONATO DATA Confiança 1 x 1 Série B 1 de dezembro de 2020 Cruzeiro 1 x 2 Confiança Série B 27 de novembro de 2020

Próximas partidas