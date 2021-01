Onde assistir ao vivo a Vitória x Botafogo-SP, pela Série B?

Duelo será nesta terça-feira (26), no Barradão, pela 37ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em busca de ao menos um ponto para se garantir na , o recebe o -SP nesta terça-feira (26), no Barradão, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 37ª rodada do campeonato. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, pelo pay-per-view . Na Goal , você acompanha os lances em tempo real clicando aqui .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Vitória x Botafogo-SP DATA Terça-feira, 26 de janeiro de 2021 LOCAL Barradão, Salvador - BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Assistentes: Pablo Almeida da Costa e Magno Arantes Lira (MG)

Quarto árbitro: Moises Ferreira Simao (BA)

ONDE VAI PASSAR?



Vitória precisa ao menos de um ponto para se garantir na Série B (Foto: Leticia Martins/Ec Vitória)

A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere, pelo pay-per-view. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

Qual o número do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VITÓRIA

Lutando contra o descenso, o Vitória precisa somar ao menos um ponto para se garantir na Série B e quer aproveitar o fator casa para se impor diante do fragilizado rival. O não terá Matheus Frizzo e Vico, que testaram positivo para covid-19, além de Ronaldo que segue no departamento médico.

Preparação finalizada! 👊🏽



Coração de Leão para nossa final de amanhã, contra o Botafogo-SP, às 21h30. #PegaLeao #SouNego



📷: Victor Ferreira/ECV pic.twitter.com/T6N8oGqLr1 — EC Vitória (@ECVitoria) January 25, 2021

Provável escalação do Vitória: César, Van, Wallace, João Victor, Rafael Carioca, Guilherme Rend, Lucas Cândido, Fernando Neto, thiago Lopes (Mateusinho), Alisson Farias e Léo Ceará.

BOTAFOGO-SP

Já rebaixado, o Botafogo-SP entra em campo para cumbrir a tabela até o fim do campeonato. O time não terá Victor Bolt, Rafinha, além do técnico Moacir Júnior, todos suspensos.

Provável escalação do Botafogo-SP: Igor; Raniele, Robson, Walisson Maia e Guilherme Romão; Jonata Machado, Val e Matheus Anjos; Jeferson, Ronald e Michel Douglas.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Vitória Série B 20 de janeiro de 2021 Vitória 0 x 0 Série B 17 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO de x Vitória Série B 29 de janeiro de 2021 A confirmar Unirb FC x Vitória 21 de fevereiro de 2021 16h30 (de Brasília)

BOTAFOGO-SP

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo-SP 1 x 3 Série B 19 de janeiro de 2021 1 x 1 Botafogo-SP Série B 15 de janeiro de 2021

Próximas partidas