Onde assistir ao vivo a Vitória x Treze, pela Copa do Nordeste?

Equipes entram em campo neste domingo (4), às 18h (de Brasília), em Salvador; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Vitória recebe o Treze neste domingo de Páscoa (4), às 18h (de Brasília), pela sétima rodada da Copa do Nordeste , em Salvador, buscando reencontrar o caminho da vitória após três empates seguidos. A partida terá transmissão ao vivo na Net/Claro, Sky e Directv GO, na TV fechada, e no Nordeste FC e Twitch, na internet. Na Goal, você pode acompanhar todos os lances clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vitória x Treze DATA Domingo, 4 de abril de 2021 LOCAL Manoel Barradas - Salvador, BA HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Diego da Silva (PI)

Assistentes: Alisson Lima (PI) e Janystony Rabelo (PI)

Quarto árbitro: Josué Reis de Jesus (BA)

ONDE VAI PASSAR?



Treze quer mais uma vitória na NE / Foto: Divulgação Treze

A Net/Claro, Directv GO e Sky, na TV fechada, e o Nordeste FC e Twitch, na internet, transmitem o jogo deste domingo (4), às 18h (de Brasília). Aqui, na Goal , o torcedor também pode seguir o jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Vitória entra em campo podendo assegurar a vaga nas quartas de final da Copa do Nordeste de forma antecipada.

Com nove pontos, a equipe precisa vencer o Treze e torcer para que Salgueiro e Altos, primeiros times fora da zona de classificação, não vençam seus jogos que também serão disputados neste domingo (4).

Para o confronto, o técnico Rodrigo Chagas não poderá contar com Gabriel Bispo e João Pedro.

Neste feriado de Semana Santa, o elenco rubro-negro treinou pela manhã no campo 2 do CT.



Amanhã será finalizada a preparação para o jogo de domingo, contra o Treze-PB, domingo (04/04) às 18h, em jogo válido pela Copa do Nordeste. #PegaLeao #SouNego



📸: Letícia Martins/ECV pic.twitter.com/JMmFY63sgH — EC Vitória (@ECVitoria) April 2, 2021

Já o Treze, com oito pontos, quer mais uma vitória na "Lampions League", de olho na entrada do G-4.

Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Van, Wallace, João Victor e Pedrinho; Gabriel Bispo, Guilherme Rend e Alisson Farias; David, Vico e Samuel.

Provável escalação do Treze: Jeferson, Paulinho, Marlon, Rômulo, Emerson; Darlan, Régis Potiguar, Romeu, Kleiton Domingues; Jairinho e João Leonardo.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO VITÓRIA NA COPA DO NORDESTE

No grupo B, o Vitória soma nove pontos, com 50% de aproveitamento. Até o momento, registra duas vitórias, uma derrota e três empates seguidos na "Lampions League".

Vitória 2 x 0 Santa Cruz - 27 de fevereiro de 2021

Ceará 3 x 1 Vitória - 6 de março de 2021

Vitória 1 x 0 Bahia - 13 de março de 2021

Sampaio Corrêa 1 x 1 Vitória - 20 de março de 2021

Vitória 1 x 1 CRB - 24 de março de 2021

Confiança 0 x 0 Vitória - 27 de março de 2021

JOGOS DO TREZE NA COPA DO NORDESTE

O Treze, com oito pontos no grupo A, registra dois empates, duas vitórias e duas derrotas, nos seis primeiros jogos disputados, com aproveitamento de 44.4%.

CSA 1 x 1 Treze - 28 de fevereiro de 2021

Treze 1 x 0 Altos - 6 de março de 2021

Fortaleza 1 x 1 Treze - 13 de março de 2021

Treze 0 x 2 ABC - 21 de março de 2021

Salgueiro 1 x 0 Treze - 24 de março de 2021

Treze 1 x 0 Botafogo-PB - 1 de abril de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Confiança 0 x 0 Vitória Copa do Nordeste 27 de março de 2021 Bahia de Feira 1 x 1 Vitória Copa do Nordeste 31 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vitória x Rio Branco Copa do Brasil 7 de abril de 2021 19h (de Brasília) 4 de Julho x Vitória Copa do Nordeste 10 de abril de 2021 16h (de Brasília)

TREZE

JOGO CAMPEONATO DATA Salgueiro 1 x 0 Treze Copa do Nordeste 24 de março de 2021 Treze 1 x 0 Botafogo-PB Copa do Nordeste 1 de abril de 2021

Próximas partidas