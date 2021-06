Onde assistir ao vivo a Vitória x Internacional, pela Copa do Brasil?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (3), às 19h (de Brasília), no Barradão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vitória x Internacional DATA Quinta-feira, 3 de junho de 2021 LOCAL Barradão - Salvador, BA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Eduardo Gonçalves (MS) e Márcia Bezerra Lopes (RO)

Quarto árbitro: Edvalter Marinho (BA)

ONDE VAI PASSAR?



Colorado busca avançar na copa do Brasil 2021 / Foto: Divulgação Internacional

O SporTV e Premiere, na TV fechada, vão passar o jogo desta quinta-feira. Na Goal, você também acompanhar em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de empate com o Sport na estreia do Brasileirão 2021, o Internacional volta suas atenções para o primeiro jogo da Copa do Brasil, buscando encerrar a fase de apenas uma vitória nos últimos seis jogos.

Para o confronto, o técnico Miguel Ángel Ramírez não poderá contar com Paolo Guerrero e Carlos Palácios, com suas respectivas seleções, e Rodrigo Dourado, lesionado.

Por outro lado, pode ter o retorno de Gabriel Boschilia, recuperado de uma cirurgia no joelho direito no final de outubro de 2020, além de Patrick, que está recuperado de lesão muscular na coxa esquerda.

Já o Vitória vem de empate com o Guarani na rodada de estreia da Série B, e busca boa vantagem em casa antes do confronto decisivo no Beira-Rio.

Van e Wallace, que se recuperaram da Covid-19, retornam.

📸🇦🇹 Preparação encerrada! Colorado estreia na Copa do Brasil contra o Vitória: https://t.co/lSRQny9xVi #VamoInter pic.twitter.com/BSqm0ofcRn — Sport Club Internacional (@SCInternacional) June 2, 2021

Provável escalação do Internacional: MarceloMarcelo Lomba; Saravia, Lucas Ribeiro, Victor Cuesta e Moisés; Lindoso, Edenilson, Taison e Patrick (Mauricio); Caio Vidal (Thiago Galhardo) e Yuri Alberto.

Provável escalação do Vitória: Ronaldo; Raul Prata, Wallace (João Victor), Marcelo Alves e Pedrinho; Gabriel Bispo, João Pedro e Soares; David, Guilherme Santos e Samuel.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGOS CAMPEONATO DATA Internacional 0 x 0 Always Ready Libertadores 26 de maio de 2021 Internacional 2 x 2 Sport Brasileirão 31 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Internacional Brasileirão 6 de junho de 2021 20h (de Brasília) Internacional x Vitória Copa do Brasil 10 de junho de 2021 21h30 (de Brasília)

VITÓRIA

JOGOS CAMPEONATO DATA Vitória 1 x 1 Fluminense de Feira Baiano 5 de maio de 2021 Guarani 1 x 1 Vitória Série B 28 de maio de 2021

Próximas partidas