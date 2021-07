Onde assistir ao vivo a Vitória x Grêmio, pelas oitavas de final da Copa do Brasil?

Equipes entram em campo nesta terça (27), às 21h30 (de Brasília), no Manoel Barradas; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Grêmio visita o Vitória nesta terça-feira (27), às 21h30 (de Brasília), em Salvador, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vitória x Grêmio DATA Terça-feira, 27 de julho de 2021 LOCAL Manoel Barradas - Salvador, BA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam (SP)

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

Assistente VAR: Vitor Carmona (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Grêmio busca a vantagem fora de casa / Foto: Lucas Uebel - Getty Images

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira (27). Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

Quais são os canais do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 SKY HD: 436, 437, 438 e 439

436, 437, 438 e 439 CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois da eliminação na Copa Sul-Americana, o Grêmio mira a sua atenção nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Para o confronto, o técnico Felipão deve seguir com Ricardinho entre os titulares, enquanto Douglas Costa é tratado como dúvida.

Do outro lado, o Vitória não poderá contar com Wallace e Raul Prata, lesionados. Dinei e Wesley são dúvidas.

Provável escalação da Grêmio: Gabriel Chapecó; Vanderson, Paulo Miranda (Ruan), Kannemann e Guilherme Guedes; Fernando Henrique e Victor Bobsin; Léo Pereira (Douglas Costa), Jean Pyerre e Alisson; Ricardinho.

Provável escalação do Vitória: Ronaldo; Cedric, Marcelo Alves, Mateus Moraes e Roberto; Gabriel Bispo e Pablo Siles; David, Eduardo e Wesley (Soares); Dinei (Samuel).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 1 x 2 LDU Copa Sul-Americana 20 de julho de 2021 Grêmio 1 x 1 América-MG Brasileirão 24 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bragantino x Grêmio Brasileirão 31 de julho de 2021 21h (de Brasília) Grêmio x Vitória Copa do Brasil 3 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 1 x 0 Ponte Preta Série B 21 de julho de 2021 CSA 2 x 1 Vitória Série B 25 de julho de 2021

Próximas partidas