Onde assistir ao vivo a Vitória x CRB, pela Copa do Nordeste?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (24), pela quinta rodada da Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Vitória recebe o CRB na noite desta quarta-feira (23), às 19h30 (de Brasília), no Barradão, em duelo válido pela quinta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo na Net/Claro, Directv GO e Sky, na TV fechada, e no Nordeste FC e Twitch, na internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vitória x CRB DATA Quarta, 23 de março de 2021 LOCAL Barradão - Salvador, BA HORÁRIO 19h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Pablo Ramon Gonçalves (RN)

Assistentes: Lorival Candido (RN) e Franciso de Assis (RN)

Quarto árbitro: Eziquiel Sousa (BA)

ONDE VAI PASSAR?

A Net/Claro, Directv GO e a Sky, na TV fechada, e o Nordeste FC e Twitch, na internet, vão transmitir o jogo desta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília).

🇦🇹Amanhã tem GALO! 🇦🇹⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Em busca da liderança do grupo A, o GALO enfrenta o Vitória no Barradão.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀



⚽ Vitória x CRB

📆 24/03/2021 - 19h30

🏟 Barradão#VaiPraCimaDelesGalo pic.twitter.com/YLuEEHZTAx — CRB (@CRBoficial) March 23, 2021

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com sete pontos conquistados no grupo B, o Vitória busca mais uma vitória na "Lampions League" para aproveitar o embalo de bons resultados na temporada.

Para isso, o técnico Rodrigo Chagas trabalhou a finalização, visando aumentar o poder de fogo de sua equipe para o confronto.

Com o retrospecto histórico entre as equipes ao seu lado, o time baiano registra 11 vitórias, quatro empates e apenas sete derrotas para o rival.

O elenco rubro-negro fez o primeiro treinamento com foco na partida contra o CRB, válida pela Copa do Nordeste.



Amanhã, também pela manhã, o grupo treina e já concentra para a partida de quarta, às 19h30min, no Barradão.#PegaLeao #SouNego



📸: Pietro Carpi/ECV pic.twitter.com/OlQ3En3y5g — EC Vitória (@ECVitoria) March 22, 2021

Do outro lado, o CRB está na parte de cima da classificação do grupo A, com sete pontos.

Sem saber o que é perder no torneio há três jogos (duas vitórias e um empate), a equipe busca mais três pontos para seguir na luta pela classificação para o mata-mata.

Para o duelo, o técnico Roberto Fernandes apenas não terá o volante Wesley, que ainda se recupera de lesão.

Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Van, Wallace, João Victor e Pedrinho; Gabriel Bispo, Guilherme Rend e Alisson Farias; David, Vico e Samuel.

Provável escalação do CRB: Edson Mardden; Reginaldo, Ewerton Páscoa (Diego Ivo), Gum e Guilherme Romão; Claudinei, Carlos Jatobá (Jorge Jiménez) e Diego Torres: Luidy, Hyuri e Lucão.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO VITÓRIA NA COPA DO NORDESTE

No grupo B, o Vitória soma sete pontos, com 58.3% de aproveitamento. Até o momento, registra duas vitórias, uma derrota e um empate na Copa do Nordeste.

Vitória 2 x 0 Santa Cruz - 27 de fevereiro de 2021

Ceará 3 x 1 Vitória - 6 de março de 2021

Vitória 1 x 0 Bahia - 13 de março de 2021

Sampaio Corrêa 1 x 1 Vitória - 20 de março de 2021

JOGOS DO CRB NA COPA DO NORDESTE

O CRB, com sete pontos no grupo A, registra uma derrota, um empate e duas vitórias, com aproveitamento de 58.3%.

Fortaleza 1 x 0 CRB - 3 de março de 2021

CRB 2 x 0 Sport - 6 de março de 2021

CSA 1 x 1 CRB - 14 de março de 2021

CRB 2 x 1 Botafogo-PB - 21 de março de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 0 x 0 Vitória Campeonato Baiano 17 de março de 2021 Sampaio Corrêa 1 x 1 Vitória Copa do Nordeste 20 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Confiança x Vitória Copa do Nordeste 27 de março de 2021 16h (de Brasília) Bahia de Feira x Vitória Campeonato Baiano 31 de março de 2021 19h (de Brasília)

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 1 x 1 CRB Copa do Nordeste 14 de março de 2021 CRB 2 x 1 Botafogo-PB Copa do Nordeste 21 de março de 2021

Próximas partidas