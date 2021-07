Onde assistir ao vivo a Vila Nova x Cruzeiro, pela Série B?

Times entram em campo neste sábado (24), em Goiânia, pela 14ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Vila Nova recebe o Cruzeiro neste sábado (20), no OBA, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, em encontro de equipes que lutam contra o descenso. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vila Nova x Cruzeiro DATA Sábado, 24 de julho de 2021 LOCAL OBA, Goiânia - GO HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira e Lilian Fernandes Bruno (RJ)

Quarto árbitro: Osimar Moreira da Silva Junior (GO)

ONDE VAI PASSAR?

Vila Nova quer a primeira vitória no OBA /Foto: Divulgação/Vila Nova

O Premiere, no pay-per-view, vai passar o jogo deste sábado. Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV: 721 a 728 no HD

721 a 728 no HD TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

230 a 244 (632 a 640 no HD) CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas) OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VILA NOVA

Na parte debaixo da tabela, o Vila Nova ainda não venceu no OBA e quer os três pontos diante de um rival que passa por um momento frágil.

"Estamos tendo uma dificuldade há um tempo. Temos que dar tranquilidade aos jogadores, os números são baixos e vão criando instabilidade. Vão perdendo confiança, é muito tempo sem vencer em casa, o que gera uma cobrança normal do futebol. Nos resta trabalhar e achar o momento para que o futebol volte a fluir em termos de criação e finalização", disse o técnico Higo Magalhães.

Provável escalação do Vila Nova: Goergemy, Pedro Bambu, Rafael Donato, Renato Silveira, Willian Formiga, Éder, Renan Mota, Arthur Rezende, João Pedro, CLayton e Alesson.

CRUZEIRO

Há sete jogos sem vencer na Série B, o Cruzeiro precisa somar pontos para tentar sair Z-4. A Raposa, que já considera um possível pedido de demissão de Mozart e mira Luxemburgo para o cargo , quer afastar a pressão e alega que segue pensando no acesso.

🦊📝 Cruzeiro segue viagem de Belém para Goiânia com mudanças na lista de relacionados.



Saiba mais: https://t.co/XiNy1KtOSp pic.twitter.com/3vSB6kBEzF — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) July 21, 2021

O time celeste segue sem poder contar com Henrique e Geovane que estão no departamento médico. Já Cáceres voltou a ser relacionado.

Provável escalação da Cruzeiro: Fábio, Norberto, Eduardo Brock, Rhodolfo, Jean, Flávio, Rômulo, Marcinho, Bruno José, Felipe Augusto e Rafael Sobis.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VILA NOVA

JOGO CAMPEONATO DATA Vila Nova 0 x 1 Brusque Brasileirão Série B 21 de julho de 2021 CRB 2 x 1 Vila Nova Brasileirão Série B 18 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Guarani x Vila Nova Brasileirão Série B 31 de julho de 2021 11h (de Brasília) Vila Nova x Sampaio Corrêa Brasileirão Série B 7 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília)

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 1 x 0 Cruzeiro Brasileirão Série B 20 de julho de 2021 Cruzeiro 0 x 3 Avaí Brasileirão Série B 17 de julho de 2021

Próximas partidas