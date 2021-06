Onde assistir ao vivo a Vila Nova x Bahia, pela Copa do Brasil?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (1), às 16h30 (de Brasília), em Goiânia; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vila Nova e Bahia visita se enfrentam na tarde desta terça-feira (1), às 16h30 (de Brasília, no OBA, pelo primeiro jogo da terceira rodada da Copa do Brasil. O duelo terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vila Nova x Bahia DATA Terça-feira, 1 de junho de 2021 LOCAL OBA - Goiânia, GO HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Bahia busca avançar na Copa do Brasil 2021 / Foto: Divulgação Bahia

O SporTV é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ser eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana, o Bahia estreou no Brasileirão com vitória sobre o Santos e agora volta suas atenções para a Copa do Brasil.

Para o confronto, o técnico Dado Cavalcanti pode repetir a mesma escalação que venceu o Peixe no fim de semana.

Já o Vila Nova vem de empate com o Botafogo na estreia da Série B.

Provável escalação do Vila Nova: Georgemy; Pedro Bambú, Donato, Walisson e Willian Formiga; Dudu Pacheco, Deivid e Arthur; Pedro Júnior, Henan, Kelvin.

Provável escalação do Bahia: Mateus Claus, Renan Guedes, Conti, Juninho e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Daniel e Thaciano; Rodriguinho, Rossi e Gilberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

VILA NOVA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Vila Nova 1 (4) x (5) 1 Grêmio Anápolis Campeonato Goiano 23 de maio de 2021 Vila Nova 1 x 1 Botafogo Série B 29 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Avaí x Vila Nova Série B 6 de junho de 2021 20h30 (de Brasília) Bahia x Vila Nova Copa do Brasil 9 de junho de 2021 19h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 2 x 4 Montevideo City Torque Copa Sul-Americana 26 de maio de 2021 Bahia 3 x 0 Santos Brasileirão 30 de maio de 2021

Próximas partidas