Onde assistir ao vivo a Vélez x Flamengo, pela Copa Libertadores?

Rubro-Negro estreia na Copa Libertadores nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Flamengo estreia na Copa Libertadores nesta terça-feira (20) contra o Vélez, às 21h30 (de Brasília), na Argentina, pela primeira rodada do gurpo G da fase de grupos. A partida terá transmissão ao vivo no SBT (para RJ, PA, DF, SC, CE, AM, GO, RO, PE, PB, MA, RN, BA, Juiz de Fora, Londrina, Ponta Grossa), na TV aberta, e na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vélez x Flamengo DATA Terça-feira, 20 de abril de 2021 LOCAL Estádio José Amalfitani - Buenos Aires, ARG HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Fla estreia na Copa Libertadores / Foto: Getty Images

O SBT (para RJ, PA, DF, SC, CE, AM, GO, RO, PE, PB, MA, RN, BA, Juiz de Fora, Londrina, Ponta Grossa), na TV aberta, e a Fox Sports, na TV fechada, vão transmitir o jogo desta terça-feira (20). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Já em Buenos Aires para a estreia na Copa Libertadores, o Flamengo busca o tricampeonato, mas para isso acontecer, o primeiro passo é avançar a fase de grupos. Além do Vélez, LDU e Unión La Calera completam o grupo G.

Vindo de derrota para o rival Vasco e empate com a Portuguesa no Campeonato Carioca, o Fla entra em campo com praticamente todos os jogadores à disposição. O único desfalque é o zagueiro Rodrigo Caio, suspenso.

É amanhã, Nação!



O Mengão enfrenta o Vélez (ARG), às 21h30, em sua estreia na Libertadores! Acompanhe a partida em áudio na FlaTV! Pré-jogo com imagens a partir das 19h30!



Vamos juntos, Nação! 💪❤️🖤#CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/giCJglIUgX — Flamengo (@Flamengo) April 19, 2021

Já o Vélez deve repetir a escalação que venceu o Huracán por 2 a 0 no Campeonato Argentino.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Isla, Arão, Gustavo Henrique e Felipe Luís; Gerson, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.

Provável escalação do Vélez: Lucas Hoyos, Tomás Guidara, Lautaro Giannetti, Luis Abram e Francisco Ortega; Santiago Cáseres, Mancuello, Luca Orellano, Thiago Almada, Centurión e Cristian Tarragona.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 1 x 3 Vasco Carioca 15 de abril de 2021 Portuguesa 2 x 2 Flamengo Carioca 18 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Volta Redonda Carioca 24 de abril de 2021 19h30 (de Brasília) Flamengo x Unión La Calera Libertadores 27 de abril de 2021 19h15 (de Brasília)

VÉLEZ

JOGOS CAMPEONATO DATA Tucuman 2 x 0 Vélez Campeonato Argentino 13 de abril de 2021 Vélez 2 x 0 Huracán Campeonato Argentino 16 de abril de 2021

Próximas partidas