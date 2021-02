Onde assistir ao vivo a Vasco x Internacional, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste domingo (14), às 16h (de Brasília), em São Januário; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vasco e Internacional se enfrentam na tarde deste domingo (14), às 16h (de Brasília), em São Januário, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, com objetivos opostos na tabela. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x Internacional DATA Domingo, 14 de fevereiro de 2021 LOCAL São Januário, Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon (SP) e Alex Ang (SP)

Quarto árbitro: Carlos Eduardo Nunes (RJ)

VAR: José Claudio Rocha (SP)

Assistentes VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP) e Fabricio Porfirio (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Vasco luta contra o rebaixamento / Foto: Paulo Fernandes / Vasco

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste domingo. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na zona de rebaixamento, com 37 pontos, o Vasco vem de um empate e duas derrotas seguidas no Brasileirão, e entra em campo pressionado pela vitória, e ainda podendo ajudar o rival Flamengo pela briga da liderança.

O técnico Vanderlei Luxemburgo trata como dúvida o lateral-esquerdo Henrique, que segue com tratamento no tornozelo direito.

Marcelo Alves, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora. Ricardo Graça deve ser o substituto.

Já o Internacional, com 66 pontos, só pensa na vitória para se manter na liderança do Brasileirão.

O técnico Cuca terá os retornos de Moisés e Thiago Galhardo, enquanto Patrick, suspenso, está fora. Peglow pode ser o substituto.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique (Neto Borges); Bruno Gomes, Léo Gil (Caio Lopes) e Benítez; Pikachu, Cano e Talles (Gabriel Pec).

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenílson, Praxedes, Caio Vidal e Peglow (Mauricio ou Nonato); Yuri Alberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 0 Vasco Campeonato Brasileiro 5 de fevereiro de 2021 Fortaleza 3 x 0 Vasco Campeonato Brasileiro 10 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Vasco Campeonato Brasileiro 21 de fevereiro de 2021 16h (de Brasília) Vasco x Goiás Campeonato Brasileiro 25 de fevereiro de 2021 21h30 (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 0 x 0 Internacional Campeonato Brasileiro 5 de fevereiro de 2021 Internacional 1 x 2 Sport Campeonato Brasileiro 10 de fevereiro de 2021

Próximas partidas